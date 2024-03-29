ريباكينا تتجاوز أزارينكا وتصعد لنهائي ميامي للتنس

تجاوزت المصنفة الرابعة إيلينا ريباكينا وهي من قازاخستان تعثرها في المجموعة الثانية وفازت على لاعبة روسيا البيضاء فيكتوريا أزارينكا 6-4 وصفر-6 و7-6 الليلة الماضية لتضمن الظهور في المباراة النهائية لبطولة ميامي المفتوحة للتنس.

وفازت ريباكينا وهي أعلى مصنفة في البطولة حاليا بنحو 82 في المئة من نقاط إرسالها الأول لكنها نجحت فقط في اثنتين من 11 نقطة لكسر الإرسال قبل أن تحقق الفوز في ساعتين و33 دقيقة.