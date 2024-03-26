صدام قوي بين ريباكينا وساكاري في ربع نهائي بطولة ميامي للتنس

‬بلغت لاعبة التنس الكازاخية إلينا ريباكينا الدور ربع النهائي من بطولة ميامي المفتوحة، بعدما تغلبت على الأمريكية ماديسون كايس بمجموعتين من دون مقابل (6 ـ 3 ) و (7 ـ 5)، في المباراة التي جرت، الاثنين، لحساب دور الستة عشر.

وتصطدم ريباكينا، الثلاثاء، بالمصنفة التاسعة عالميا اليونانية ماريا ساكاري، في مواجهة قوية بين اثنتين من بين المصنفات العشر الأوائل في رابطة محترفات التنس.

وفرضت الكازاخية بطلة ويمبلدون 2022 سيطرتها على المباراة في المجموعة الأولى التي حسمتها بسهولة، عندما فازت بكل الأشواط بعد وصول المجموعة للتعادل (3 ـ3).

وفي المجموعة الثانية، عانت ريباكينا، المصنفة الرابعة على العالم، قبل أن تحسم ورقة التأهل، وذلك بعد الفوز بنتيجة (7 ـ 5)، لتمضي في طريقها إلى الدور ربع النهائي.