نجم برشلونة يصدم الهلال السعودي

حسم البرازيلي رافينيا، مهاجم برشلونة الإسباني، مستقبله من العروض المقدمة له من الدوري السعودي للمحترفين لضمه بالميركاتو الصيفي المقبل.

وارتبط عدد من لاعبي برشلونة بالرحيل عن الفريق في انتقالات الصيف المقبلة، في ظل الوضع المالي الصعب للفريق الإسباني.

من بين هؤلاء اللاعبين، البرازيلي رافينيا الذي وصل إلى برشلونة صيف 2022 قادمًا من ليدز يونايتد.

وتلقى اللاعب عدة عروض من الدوري السعودي، كان أبرزها من الهلال السعودي، الذي يستهدف دعم صفوفه بقوة من أجل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي ستقام بأمريكا.