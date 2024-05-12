نجم برشلونة يصدم الهلال السعودي
حسم البرازيلي رافينيا، مهاجم برشلونة الإسباني، مستقبله من العروض المقدمة له من الدوري السعودي للمحترفين لضمه بالميركاتو الصيفي المقبل.
وارتبط عدد من لاعبي برشلونة بالرحيل عن الفريق في انتقالات الصيف المقبلة، في ظل الوضع المالي الصعب للفريق الإسباني.
من بين هؤلاء اللاعبين، البرازيلي رافينيا الذي وصل إلى برشلونة صيف 2022 قادمًا من ليدز يونايتد.
وتلقى اللاعب عدة عروض من الدوري السعودي، كان أبرزها من الهلال السعودي، الذي يستهدف دعم صفوفه بقوة من أجل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي ستقام بأمريكا.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية في تقرير لها، إن إدارة برشلونة تلقت عرضًا من نادي الهلال لضم اللاعب بلغ نحو 100 مليون يورو شاملة المتغيرات.
وأشارت الصحيفة، إلى أن المهاجم البرازيلي استبعد اللعب في المملكة العربية السعودية بالموسم المقبل.
وأوضحت أن رافينيا لا يفكر بأي حال من الأحوال في الرحيل عن برشلونة لصالح الدوري السعودي، ولن يفكر اللاعب الدولي في الخروج إلا إذا تلقى عرضًا لا يمكن رفضه من الناحية المادية والرياضية، ولكن فقط من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويتبقى لرافينيا، البالغ 27 عامًا، في عقده مع برشلونة 3 مواسم.
وقدم اللاعب موسمًا جيدًا مع برشلونة، رغم أن الإصابة تسببت في إبعاده عن المشاركة بصورة كافية وتم الاعتماد على لامين يامال.
رافينيا نجح في العودة لمكانه في التشكيل، ويعد رابع هدافي الفريق برصيد تسعة أهداف، خلف جواو فيليكس وفيران توريس، بينما يتصدر روبرت ليفاندوفسكي قائمة هدافي برشلونة برصيد 24 هدفًا.