فرحة وجنون زوجة رافينيا بأهدافه في باريس (فيديو)

أظهرت زوجة البرازيلي رافينيا جناح برشلونة، فرحة جنونية بهدفين على باريس سان جيرمان أمس الأربعاء.

وسجل رافينيا هدفين، وأضاف أندرياس كريستينسن هدفا، ليفوز برشلونة 3/2 على باريس سان جيرمان، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب بارك دي برانس.

ويظهر مقطع فيديو فرحة جنونية لدى زوجة رافينيا، التي شاهدت المباراة عبر شاشة التلفاز مع كلابها.

وذكرت شبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات، أن رافينيا سجل أول ثنائية له مع برشلونة بعد 80 مباراة في كل البطولات.

وبات رافينيا أول لاعب يسجل ثنائية مع برشلونة، في مباراة واحدة بالأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا، منذ أن فعلها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في نصف النهائي، أمام ليفربول في مايو 2019.