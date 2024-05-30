اتحاد الكرة الليبي يكشف حقيقة خطاب حسم الأندية المتأهلة للبطولات الأفريقية
كشف اتحاد الكرة الليبي حقيقة إصداره بيانًا بشأن مراقبته للمباراة التي ستجمع بين فريقي السويحلي ومضيفه المدينة عن قرب حتى لا يتم التلاعب في نتيجتها، وزعم أيضًا حسمه الأندية المتأهلة للبطولات الأفريقية الموسم المقبل بسبب استعجال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".
وتم تداول خطاب عبر صفحات التواصل الاجتماعي، يزعم بأنه بمبدأ إتاحة الفرصة للجميع ونزاهة المباريات ستقام مباراة السويحلي والمدينة دون حضور جماهيري، ومراقبة المباراة بشكل مباشر من قبل لجنة المسابقات ولجنة التحكيم لضمان النزاهة.
ولكن اتحاد الكرة الليبي أصدر بيانًا رسميًّا عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، نفى فيه صدور مثل هذا الخطاب، موضحًا: "يستغرب مجلس إدارة الاتحاد الليبيّ لكرة القدم، مثل هذه التصرفات من افتراء وتزوير، لخلق البلبلة، وإثارة الفتنة، بين الأندية الرياضيَّة، والاتحاد الليبي".
وأضاف البيان: "إذ يدين الاتحاد الليبي مثل هذه التصرفات، فإنه يؤكِّد أنَّ الترتيب النهائيّ سيكون بعد انتهاء الدوريّ السداسيّ الذي سيكون الفيصل في تحديد الفريقين المُشاركَين في دوري أبطال أفريقيا، والفريقين المشاركَين في الكونفدرالية، وما يُشاع غير هذا، لا أساس له من الصحَّة؛ وما هو إلَّا محاولة بائسة لزرع الفتنة".
وتتجه الأنظار لملعب "النهر"، الذي يستضيف مواجهة السويحلي والمدينة المهمة، مساء اليوم الخميس، حيث يدخل السويحلي المواجهة بخيار الفوز لا غير؛ للتأهل إلى مرحلة سداسي التتويج.
وفي التوقيت ذاته يحل الاتحاد ضيفًا على فريق البشائر، إذ سينتظر الاتحاد ما ستسفر عنه نتيجة السويحلي والمدينة، إذ يملك خيار الفوز على البشائر بشرط خسارة السويحلي أو تعادله لخطف تذكرة عبوره إلى مرحلة السداسي.
يذكر أن فريق السويحلي حلَّ في المركز الثالث برصيد 29 نقطة، والاتحاد حلَّ رابعًا برصيد 27 نقطة.
وضمِن فريق الأهلي طرابلس، متصدر المجموعة برصيد 47 نقطة، برفقة وصيف المجموعة المدينة، برصيد 31 نقطة، تأهلهما إلى مرحلة سداسي التتويج بالدوري الممتاز.