اتحاد الكرة الليبي يكشف حقيقة خطاب حسم الأندية المتأهلة للبطولات الأفريقية

كشف اتحاد الكرة الليبي حقيقة إصداره بيانًا بشأن مراقبته للمباراة التي ستجمع بين فريقي السويحلي ومضيفه المدينة عن قرب حتى لا يتم التلاعب في نتيجتها، وزعم أيضًا حسمه الأندية المتأهلة للبطولات الأفريقية الموسم المقبل بسبب استعجال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وتم تداول خطاب عبر صفحات التواصل الاجتماعي، يزعم بأنه بمبدأ إتاحة الفرصة للجميع ونزاهة المباريات ستقام مباراة السويحلي والمدينة دون حضور جماهيري، ومراقبة المباراة بشكل مباشر من قبل لجنة المسابقات ولجنة التحكيم لضمان النزاهة.