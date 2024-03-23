أحدهم قتل زوجته وألقى الجثة للكلاب.. مصائب نجوم البرازيل عرض متواصل

شهدت الساعات الماضية القبض على النجم البرازيلي الشهير روبينيو، لاعب مانشستر سيتي وريال مدريد السابق، بتهمة اغتصاب فتاة.

وأكدت وكالة الأنباء البرازيلية أن الشرطة داهمت منزل اللاعب صاحب الـ40 عامًا؛ حتى يبدأ تنفيذ الحكم الذي صدر الخميس بالحبس تسع سنوات.

روبينيو ليس البرازيلي الوحيد المدان حاليًا في جناية، فقد سبقه مواطنه دانييل ألفيس نجم برشلونة السابق، ورونالدينيو وغيرهما من النجوم الذين كانت مصيبتهم أقل حدة، وبعضهم حتى لم يدخلوا المحكمة، لكنهم قاموا بأمور من الصعب تخيلها.

وفيما يلي أبرز المصائب التي أوقع فيها نجوم السامبا أنفسهم خلال السنوات الماضية:

تزوير رونالدينيو

حُبس نجم برشلونة السابق 32 يومًا بتهمة التزوير في أوراق رسمية، بعدما قام بتزييف هوية تخص دولة باراغواي.

وفي 2022 تم حبس رونالدينيو وشقيقه روبيرتو، لكن تمت تسوية الأمر مقابل 200 ألف دولار أمريكي وغادرا السجن.