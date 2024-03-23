أحدهم قتل زوجته وألقى الجثة للكلاب.. مصائب نجوم البرازيل عرض متواصل
شهدت الساعات الماضية القبض على النجم البرازيلي الشهير روبينيو، لاعب مانشستر سيتي وريال مدريد السابق، بتهمة اغتصاب فتاة.
وأكدت وكالة الأنباء البرازيلية أن الشرطة داهمت منزل اللاعب صاحب الـ40 عامًا؛ حتى يبدأ تنفيذ الحكم الذي صدر الخميس بالحبس تسع سنوات.
روبينيو ليس البرازيلي الوحيد المدان حاليًا في جناية، فقد سبقه مواطنه دانييل ألفيس نجم برشلونة السابق، ورونالدينيو وغيرهما من النجوم الذين كانت مصيبتهم أقل حدة، وبعضهم حتى لم يدخلوا المحكمة، لكنهم قاموا بأمور من الصعب تخيلها.
وفيما يلي أبرز المصائب التي أوقع فيها نجوم السامبا أنفسهم خلال السنوات الماضية:
تزوير رونالدينيو
حُبس نجم برشلونة السابق 32 يومًا بتهمة التزوير في أوراق رسمية، بعدما قام بتزييف هوية تخص دولة باراغواي.
وفي 2022 تم حبس رونالدينيو وشقيقه روبيرتو، لكن تمت تسوية الأمر مقابل 200 ألف دولار أمريكي وغادرا السجن.
إدموند وسوء التعامل مع الحيوانات
مهاجم بالميراس وفاسكو دي غاما وفلامينغو وكورنثيانز، الذي أمضى فترة من مسيرته الاحترافية في فيورنتينا ونابولي واليابان، تم اتهامه بسوء معاملة الحيوان في عام 1999.
وعُرف عن إدموند حبه للحفلات، وفي إحدى الليالي خرج للسهر والاحتفال بعيد مولد نجله الأول فدخل إلى سيرك، وانتشرت صور له وهو يحاول أن يجعل شامبانزي يتناول الخمور.
أدريانو مهرب المخدرات
النجم البرازيلي مرت عليه فترة وظن البعض أنه خليفة للظاهرة رونالدو، ولم يظن أحد أن تكون نهايته بتلك القسوة.
وتم اتهام أدريانو في 2010 بتهريب المخدرات، بعدما ظهرت علامات على علاقات بينه وبين أحد أكبر تجار المخدرات في ريو دي جانيرو، لكن القضية أغُلقت في 2014.
هالك والإيقاع بين الأحباء
نجم أتلتيكو مينيرو الحالي مصيبته أقل حدة بالنسبة للبعض، وربما تكون أكثر حدة، ذلك يختلف حسب بيئة ومجتمع كل شخص.
وبعد زواج دام 12 عامًا أنجب ثلاثة أطفال، أعلن هالك طلاقه من شريكته إيران أنجيلو، وليست تلك هي المشكلة، فقد ظهرت الأزمة بعد الطلاق بخمسة أشهر، عندما أعلن في 2019 نيته الزواج بابنة أخت طليقته.
أنتوني والاعتداء على شريكته
في سبتمبر 2023، واجه نجم مانشستر يونايتد أنتوني اتهامات تخص الاعتداء على صديقته، وأصدرت شرطة مانشستر الكبرى بيانًا أعلنت فيه حضور اللاعب للتحقيقات.
ولم تتراجع غابرييلا كافاليين عن الاتهامات التي وجهتها له، في الوقت الذي أصدر فيه اللاعب بيانًا نفى من خلاله أن يكون قد تعرض لها بأي شكل من الأشكال، وأكد أنه سيقدم أدلة البراءة الخاصة به.
دانييل ألفيس والاعتداء على سيدة
أمضى دانييل ألفيس عاما ونصف العام في السجن قبل أن يطلق سراحه بشكل مشروط، بعد أن حُكم عليه بالسجن أربعة أعوام.
واتُهم ألفيس بالاعتداء على سيدة في ملهى ليلي في برشلونة، وبسبب ذلك طلق زوجته، وأنفق معظم مدخراته ويعاني الأمّرين حاليًا.
برونو فيرنانديش قاتل زوجته
الحديث هنا ليس عن نجم مانشستر يونايتد ولكن حارس مرمى فلامينغو السابق برونو فيرنانديش، الذي حُبس في 2017 بتهمة القتل.
وفيرنانديش، الذي ارتبط بميلان في 2010، قتل زوجته وألقى جسدها للحيوانات المفترسة، وحُكم عليه بالحبس 22 عامًا.
القبض على برازيلي في الدرجة الثانية
في مايو 2017، تم القبض على لاعب درجة ثانية برازيلي يدعى مارلو أليكساندري، أثناء خوضه مباراة رسمية مع فريقه.
وتم اتهام مارلون بتزعم عصابة للخطف، حيث كانت تلك العصابة تخطف الأشخاص من المجمعات التجارية وتطلب فدية بعد ذلك.