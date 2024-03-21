قرار قضائي بسجن روبينيو في البرازيل
أيّد قضاة في البرازيل قرار إدانة اللاعب روبينيو بتهمة الاغتصاب وقرروا أن يقضي مدة السجن التي عوقب بها وهي تسعة أعوام في البرازيل.
وأقر غالبية قضاة محكمة العدل العليا وهي أعلى محكمة في البرازيل في القضايا غير الدستورية بأن القرار الصادر في القضاء الإيطالي يسري مفعوله في البرازيل.
وفي 2017 أدانت محكمة في ميلانو روبينيو، لاعب ميلان ومنتخب البرازيل السابق، وخمسة برازيليين آخرين باغتصاب امرأة في 2013 تحت تأثير الكحول في ملهى ليلي.
وفي 2020، أيدت محكمة استئناف الحكم ثم صدقت عليه المحكمة العليا، في إيطاليا في 2022.
ويقيم روبينيو، البالغ من العمر 40 عامًا، في البرازيل، ونفى دومًا هذه التهم.
وعادة لا تسلم البرازيل مواطنيها لدول آخري للمحاكمة ولذا طلبت إيطاليا في العام الماضي أن يقضي روبينيو عقوبة السجن في البرازيل.
وقال جوزيه إدواردو ألكمين محامي روبينيو إن اللاعب السابق سيسلم نفسه للسلطات بمجرد إبلاغه رسميًّا بالحكم.
ولم تنظر المحكمة البرازيلية في تهم الاغتصاب أو الحكم لكنها بحثت فقط في إمكانية تطبيق الحكم الإيطالي في البرازيل من عدمه.
وسبق أن لعب روبينيو لريال مدريد وميلان ومانشستر سيتي وحصل على لقبي الدوري الإسباني والإيطالي وشارك في 100 مباراة مع منتخب البرازيل الأول سجل فيها 28 هدفا.