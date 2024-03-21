قرار قضائي بسجن روبينيو في البرازيل

أيّد قضاة في البرازيل قرار إدانة اللاعب روبينيو بتهمة الاغتصاب وقرروا أن يقضي مدة السجن التي عوقب بها وهي تسعة أعوام في البرازيل.

وأقر غالبية قضاة محكمة العدل العليا وهي أعلى محكمة في البرازيل في القضايا غير الدستورية بأن القرار الصادر في القضاء الإيطالي يسري مفعوله في البرازيل.

وفي 2017 أدانت محكمة في ميلانو روبينيو، لاعب ميلان ومنتخب البرازيل السابق، وخمسة برازيليين آخرين باغتصاب امرأة في 2013 تحت تأثير الكحول في ملهى ليلي.

وفي 2020، أيدت محكمة استئناف الحكم ثم صدقت عليه المحكمة العليا، في إيطاليا في 2022.

ويقيم روبينيو، البالغ من العمر 40 عامًا، في البرازيل، ونفى دومًا هذه التهم.