كاسيميرو خارج تشكيلة منتخب البرازيل للإصابة
قال دوريفال جونيور، مدرب منتخب البرازيل، إن كاسيميرو، لاعب وسط مانشستر يونايتد، لم ينضم للتشكيلة الجديدة للمنتخب استعدادا لخوض مباراتين وديتين أمام إنجلترا وإسبانيا في وقت لاحق من الشهر الجاري بسبب الإصابة، وإن بيبي جناح بورتو سيعوضه في الفريق.
وجاء غياب كاسيميرو عن التشكيلة بعد استبعاد إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي، ومهاجم آرسنال غابرييل مارتينيلي، ومدافع باريس سان جيرمان ماركينيوس بسبب الإصابة أيضا.
وسيلتقي المنتخب البرازيلي مع نظيره الإنجليزي في ملعب ويمبلي اللندني الشهير في 23 من مارس الجاري، ثم يواجه إسبانيا في ملعب "سانتياغو برنابيو" في العاصمة مدريد بعدها بثلاثة أيام.
وقال مدرب البرازيل: "من قائمة أولية تضم 50 لاعبا استبعد 13 لاعبا فعليا بسبب الإصابات التي تعرضوا لها مع أنديتهم.
"للأسف فقدنا أيضا جهود كاسيميرو واستدعينا بيبي، لاعب بورتو، وهو مهاجم أساسا لكنه حاليا لاعب وسط (ليكون بديلا عنه)."
وهذه هي المرة الثانية التي ينضم فيها بيبي لمنتخب البرازيل، بعد ظهوره الأول في الهزيمة 2-1 أمام كولومبيا في تصفيات كأس العالم العام الماضي.
وبدلا من المصابين ضم المدرب للفريق ثلاثة لاعبين للمرة الأولى هم: ليو غارديم، حارس مرمى فاسكو دا غاما، ومدافع فلامنغو فابريسيو برونو، ومهاجم بورتو غالينو.