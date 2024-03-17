كاسيميرو خارج تشكيلة منتخب البرازيل للإصابة

قال دوريفال جونيور، مدرب منتخب البرازيل، إن كاسيميرو، لاعب وسط مانشستر يونايتد، لم ينضم للتشكيلة الجديدة للمنتخب استعدادا لخوض مباراتين وديتين أمام إنجلترا وإسبانيا في وقت لاحق من الشهر الجاري بسبب الإصابة، وإن بيبي جناح بورتو سيعوضه في الفريق.

وجاء غياب كاسيميرو عن التشكيلة بعد استبعاد إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي، ومهاجم آرسنال غابرييل مارتينيلي، ومدافع باريس سان جيرمان ماركينيوس بسبب الإصابة أيضا.

وسيلتقي المنتخب البرازيلي مع نظيره الإنجليزي في ملعب ويمبلي اللندني الشهير في 23 من مارس الجاري، ثم يواجه إسبانيا في ملعب "سانتياغو برنابيو" في العاصمة مدريد بعدها بثلاثة أيام.