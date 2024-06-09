"مسمار في نعش كرة القدم".. بايرن ميونخ يعلق على صفقة انتقال مبابي لريال مدريد

وجه ماكس إيبرل، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ، انتقادات قوية لصفقة انضمام كيليان مبابي إلى ريال مدريد.

وأعلن ريال مدريد عن ضم النجم الفرنسي بشكل رسمي، وذلك عقب انتهاء عقده مع ناديه السابق باريس سان جيرمان، في صفقة انتقال مجاني ولكن ستكلف النادي الإسباني مبالغ ضخمة في صورة عمولات للاعب ومحيطه بحسب التقارير.

وفي حديث مع صحيفة "سوديتشه تسايتونغ" الألمانية ونقلته صحيفة "آس" الإسبانية، أعرب إيبرل عن قلقه إزاء الجشع المتزايد الذي يحيط بكرة القدم، محذرًا من أن هذا الاتجاه قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الرياضة.

وقال المسؤول البافاري، في معرض رده على سؤال حول صفقة انتقال مبابي إلى مدريد: "يمكنك دائمًا أن تصبح أكثر جشعًا بالمال، لكن كل من هو جشع بالمال سيصبح تدريجيًّا المسمار في نعش كرة القدم، إذا خرج كل المال من السوق في يوم من الأيام، فلن يتبقى شيء للعمل به، نحن نتحدث عن مئات الملايين. إنه أمر مبالغ فيه، وفي مرحلة ما ستشعر أنه سينفجر".