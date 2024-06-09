"مسمار في نعش كرة القدم".. بايرن ميونخ يعلق على صفقة انتقال مبابي لريال مدريد
وجه ماكس إيبرل، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ، انتقادات قوية لصفقة انضمام كيليان مبابي إلى ريال مدريد.
وأعلن ريال مدريد عن ضم النجم الفرنسي بشكل رسمي، وذلك عقب انتهاء عقده مع ناديه السابق باريس سان جيرمان، في صفقة انتقال مجاني ولكن ستكلف النادي الإسباني مبالغ ضخمة في صورة عمولات للاعب ومحيطه بحسب التقارير.
وفي حديث مع صحيفة "سوديتشه تسايتونغ" الألمانية ونقلته صحيفة "آس" الإسبانية، أعرب إيبرل عن قلقه إزاء الجشع المتزايد الذي يحيط بكرة القدم، محذرًا من أن هذا الاتجاه قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الرياضة.
وقال المسؤول البافاري، في معرض رده على سؤال حول صفقة انتقال مبابي إلى مدريد: "يمكنك دائمًا أن تصبح أكثر جشعًا بالمال، لكن كل من هو جشع بالمال سيصبح تدريجيًّا المسمار في نعش كرة القدم، إذا خرج كل المال من السوق في يوم من الأيام، فلن يتبقى شيء للعمل به، نحن نتحدث عن مئات الملايين. إنه أمر مبالغ فيه، وفي مرحلة ما ستشعر أنه سينفجر".
وأكد المسؤول الرياضي الأول في بايرن أن الوضع الحالي لسوق انتقالات اللاعبين في كرة القدم غير قابل للاستمرار، وأن الإفراط في ذلك قد يؤدي إلى تدخل كبير من كيانات أخرى، مثل: المملكة العربية السعودية.
وأضاف: "في مرحلة ما، سيصبح السوق مشبعًا بشكل مفرط وستأتي السعودية، لا يمنحني ذلك شعورًا جيدًا، يجب أن أقول ذلك من باب الإنصاف، لكن هذا هو السوق في الوقت الحالي. يخرج المال من السوق. لا تستفيد الأندية من هذا الوضع. تذهب الاستفادة إلى اللاعبين والعائلات والوكلاء. في الماضي، كانت الأندية تستفيد على الأقل. كان المال يبقى في الدورة الطبيعية له، لكن ذلك سيقل تدريجيًّا".
كما تناول إيبرل المعضلة التي تواجهها الأندية بين النجاح الرياضي والاستقرار المالي، قائلًا: "بالطبع، أعلم أنه لن يتم التصفيق لي هنا إذا أنهينا الموسم في المركز الخامس، ورصيدنا المالي قد زاد، أنت تريد فقط تحقيق التوازن بين الأمرين، وقد نجح بايرن في القيام بذلك مرارًا وتكرارًا. بالطبع، أريد أيضًا أن أنجح. وبصفتي الشخص المسؤول عن المنطقة الرياضية، فأنا أيضًا في هذا المأزق".
وغادر مبابي باريس سان جيرمان بعد سبع سنوات في النادي الذي فاز فيه بستة ألقاب في الدوري الفرنسي وأربعة كؤوس فرنسية. كما إنه الهداف التاريخي لفريق العاصمة برصيد 256 هدفًا.