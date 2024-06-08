صفقة مبابي تهدد مستقبل نجم جديد في ريال مدريد
يترقب عشّاق ريال مدريد الإسباني انطلاق منافسات الموسم الجديد لمتابعة الوافد الجديد الفرنسي كيليان مبابي أحد أبرز الصفقات التي ترقبها الجمهور المدريدي على مدار سنوات طويلة.
ولكن صفقة مبابي باتت بمثابة الكابوس لبعض لاعبي الفريق الذين بدأوا التخطيط لمستقبلهم بعد قدوم النجم الفرنسي.
وتزايدت أنباء حول رغبة بعض اللاعبين في الرحيل على رأسهم البرازيلي رودريغو وأيضًا الصاعد ألفارو رودريغيز الذي يرغب في الرحيل بعد تلقيه عرضًا من خيتافي.
وأكدت صحيفة (ريليفو) الإسبانية أن لاعبًا آخر في صفوف ريال مدريد سيعاني بعد قدوم مبابي وهو داني سيبايوس لاعب الوسط.
وأشارت الصحيفة إلى أن البعض قد يظن أن اعتزال توني كروس وتقدم عمر لوكا مودريتش سيمنح فرصة أكبر للاعب سيبايوس في تشكيل ريال مدريد.
وأوضحت أن سيبايوس سيعاني في الموسم المقبل بشكل واضح مع عودة جود بيلينغهام إلى خط الوسط بعد استقدام مبابي كصفقة هجومية بارزة.
وأصبح سيبايوس في منافسة شرسة مع إدواردو كامافينغا وأوريلين تشواميني وفيدي فالفيردي وجود بيلينغهام مع استمرار مودريتش في الموسم المقبل.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن رحيل سيبايوس لن يكون مهمة سهلة للاعب لأن ريال مدريد سيطلب مبلغًا كبيرًا للتفريط في خدماته.
ولم يتم استدعاء سيبايوس لقائمة منتخب إسبانيا لخوض منافسات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).
وعاد سيبايوس صاحب الـ27 عامًا إلى ريال مدريد بعد رحلة إعارة مع آرسنال الإنجليزي استمرت خلال الفترة بين 2019 إلى 2021.
ويرتبط اللاعب بعقد مع ريال مدريد يمتد حتى صيف 2027.