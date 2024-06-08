صفقة مبابي تهدد مستقبل نجم جديد في ريال مدريد

وأكدت صحيفة (ريليفو) الإسبانية أن لاعبًا آخر في صفوف ريال مدريد سيعاني بعد قدوم مبابي وهو داني سيبايوس لاعب الوسط.

وأشارت الصحيفة إلى أن البعض قد يظن أن اعتزال توني كروس وتقدم عمر لوكا مودريتش سيمنح فرصة أكبر للاعب سيبايوس في تشكيل ريال مدريد.

وأوضحت أن سيبايوس سيعاني في الموسم المقبل بشكل واضح مع عودة جود بيلينغهام إلى خط الوسط بعد استقدام مبابي كصفقة هجومية بارزة.