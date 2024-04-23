سبب زيارة النجم كريستيان فييري الجزائر
حل النجم الإيطالي، وهداف إنتر ميلانو ولازيو وميلان ومنتخب إيطاليا السابق كريستيان فييري، بالجزائر، في زيارة خاصة التقى خلالها مسؤولين في الاتحاد الجزائري لكرة القدم برئاسة خير الدين زطشي.
وأكدت تقارير إخبارية جزائرية أن كريستيان فييري، الذي يحظى بشعبية كبرى في إيطاليا حتى بعد سنوات من اعتزاله كرة القدم، لقي حفاوة كبيرة لدى نزوله ضيفا على المعرض المهني للصناعات الغذائية "جازاغارو" 2024، الذي انطلق بقصر المعارض في العاصمة الجزائرية.
ورغم أن الهدف من زيارة فييري كان حضور معرض اقتصادي، إلا أن مكانته وشهرته في الأوساط الكروية العالمية دفعت الاتحاد الجزائري إلى استغلال تلك الزيارة لتعزيز العلاقات الرياضية بين إيطاليا والجزائر؛ إذ تداولت عديد المواقع مقاطع فيديو ظهر فيها الهداف السابق لإنتر ميلانو وهو يتحدث مع خير الدين زطشي ومسؤولين آخرين في الاتحاد الجزائري لكرة القدم.
ويعد فييري، المولود في يوليو 1973، واحدًا من أبرز نجوم كرة القدم الإيطالية، وأحد أفضل مهاجمي الدوري الإيطالي على مر التاريخ، فقد لعب لأكبر الأندية الإيطالية، مثل، يوفنتوس ولاتسيو وإنتر ميلان وميلان وأتالانتا، بالإضافة إلى أتلتيكو مدريد الإسباني، لكنه عرف أوج شهرته مع الإنتر بين 1999 و2005.
وتوج فييري مع لاتسيو بكأس أوروبا للأندية المتوجة بالكأس، وبلقب الدوري الإيطالي مع يوفنتوس، وكأس إيطاليا مع الإنتر، كما توج هدافا للدوري الإسباني في 1998، وللدوري الإيطالي 1999، فضلا عن اختياره أفضل لاعب في الدوري الإيطالي 1999 و2002، وتوج بالحذاء الذهبي لمونديال 1998 برصيد 5 أهداف.