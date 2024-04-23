سبب زيارة النجم كريستيان فييري الجزائر

حل النجم الإيطالي، وهداف إنتر ميلانو ولازيو وميلان ومنتخب إيطاليا السابق كريستيان فييري، بالجزائر، في زيارة خاصة التقى خلالها مسؤولين في الاتحاد الجزائري لكرة القدم برئاسة خير الدين زطشي.

وأكدت تقارير إخبارية جزائرية أن كريستيان فييري، الذي يحظى بشعبية كبرى في إيطاليا حتى بعد سنوات من اعتزاله كرة القدم، لقي حفاوة كبيرة لدى نزوله ضيفا على المعرض المهني للصناعات الغذائية "جازاغارو" 2024، الذي انطلق بقصر المعارض في العاصمة الجزائرية.

ورغم أن الهدف من زيارة فييري كان حضور معرض اقتصادي، إلا أن مكانته وشهرته في الأوساط الكروية العالمية دفعت الاتحاد الجزائري إلى استغلال تلك الزيارة لتعزيز العلاقات الرياضية بين إيطاليا والجزائر؛ إذ تداولت عديد المواقع مقاطع فيديو ظهر فيها الهداف السابق لإنتر ميلانو وهو يتحدث مع خير الدين زطشي ومسؤولين آخرين في الاتحاد الجزائري لكرة القدم.