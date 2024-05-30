أول تعليق من النصر السعودي حول حكم نهائي كأس الملك

اتحاد القدم السعودي، أعلن أن الأرجنتيني داريو هيريرا، هو من سيدير المباراة تحكيميًا.

ومن المقرر أن يكون، غدًا الجمعة 31 مايو الجاري، موعدًا لنهائي كأس الملك بين الهلال والنصر، وسيقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وفي مؤتمر صحفي علّق كاسترو عن اختيار الحكم الأرجنتيني، قائلاً: "نريد أن تكون العدالة موجودة".

وأضاف: "ليس عندي أي شك في قدرات الحكم، لأنه حكم عالمي".