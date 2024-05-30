أول تعليق من النصر السعودي حول حكم نهائي كأس الملك
علّق البرتغالي لويس كاسترو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، على حكم مباراة فريقه أمام النصر، غدًا الجمعة، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
اتحاد القدم السعودي، أعلن أن الأرجنتيني داريو هيريرا، هو من سيدير المباراة تحكيميًا.
ومن المقرر أن يكون، غدًا الجمعة 31 مايو الجاري، موعدًا لنهائي كأس الملك بين الهلال والنصر، وسيقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
وفي مؤتمر صحفي علّق كاسترو عن اختيار الحكم الأرجنتيني، قائلاً: "نريد أن تكون العدالة موجودة".
وأضاف: "ليس عندي أي شك في قدرات الحكم، لأنه حكم عالمي".
من جهة أخرى أكد كاسترو أن تجهيز الفريق لمباراة نهائي كأس الملك كان عاديًّا، مثله مثل أي مباراة.
وأوضح: "عملنا على جزئيات بسيطة وبعض النقاط التي تصنع الفارق في المباراة".
وعن غياب لابورت قال: "لدينا لاعبون جاهزون نفسيًا وذهنيًا، ونبحث عن أفضل مَن يشغل مكان لابورت ويعوِّضه كما فعلنا مع غياب تاليسكا".
واختتم: "نريد استعادة الكأس، وتعزيز خزينة النادي بهذه البطولة".