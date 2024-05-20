رد حاسم من الزمالك على تهديدات الكاف

وسادت حالة من الهرج في أرضية الملعب بعد نهاية المباراة التي انتهت بفوز الزمالك 1-صفر، ليتوج باللقب على حساب نهضة بركان، إذ أظهرت لقطات حالة من الارتباك أثناء مراسم تسليم الميداليات مع نزول مشجعين إلى أرض الملعب، ومحاولة رجال الأمن تفريقهم، ليصطدموا بالفتيات اللاتي يحملن الجوائز.

وأدان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) بشدة، اليوم الاثنين، الارتباك التنظيمي وما وصفه "تصرفات الجماهير غير المقبولة" أثناء وبعد مباراة إياب نهائي كأس الكونفدرالية، التي جمعت الزمالك المصري ونهضة بركان المغربي على استاد القاهرة الدولي، أمس الأحد.

وقال الاتحاد الأفريقي للعبة عبر موقعه على الإنترنت اليوم إنه "أحال القضية إلى الجهات المعنية واللجان المختصة في (الكاف) للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بشأن ما حدث، وسلوك نادي الزمالك ولاعبيه ومسؤوليه وأي طرف آخر أثناء المباراة وبعدها".