رد حاسم من الزمالك على تهديدات الكاف
ردّ نادي الزمالك على اتهامات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بوجود انفلات وفوضى، خلال تسليم ميداليات وكأس الكونفدرالية، أمس الأحد.
وسادت حالة من الهرج في أرضية الملعب بعد نهاية المباراة التي انتهت بفوز الزمالك 1-صفر، ليتوج باللقب على حساب نهضة بركان، إذ أظهرت لقطات حالة من الارتباك أثناء مراسم تسليم الميداليات مع نزول مشجعين إلى أرض الملعب، ومحاولة رجال الأمن تفريقهم، ليصطدموا بالفتيات اللاتي يحملن الجوائز.
وأدان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) بشدة، اليوم الاثنين، الارتباك التنظيمي وما وصفه "تصرفات الجماهير غير المقبولة" أثناء وبعد مباراة إياب نهائي كأس الكونفدرالية، التي جمعت الزمالك المصري ونهضة بركان المغربي على استاد القاهرة الدولي، أمس الأحد.
وقال الاتحاد الأفريقي للعبة عبر موقعه على الإنترنت اليوم إنه "أحال القضية إلى الجهات المعنية واللجان المختصة في (الكاف) للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بشأن ما حدث، وسلوك نادي الزمالك ولاعبيه ومسؤوليه وأي طرف آخر أثناء المباراة وبعدها".
رامي نصوحي، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ردّ سريعًا على تهديدات الكاف، مؤكدًا أن ناديه لا علاقة له بتنظيم المباراة.
وأخلى عضو مجلس إدارة نادي الزمالك مسؤولية ناديه عن الفوضى التي حدثت خلال احتفالات الأمس، مؤكدًا أن الكاف هو صاحب التنظيم.
وقال نصوحي، في تغريدة على حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "كل شيء من التنظيم والمراسم هي مسؤولية الكاف، حتى الأمن كان ممنوعا من دخول المقصورة. ده كان الاتفاق في الاجتماع الأمني قبل المباراة".
وتوّج الزمالك المصري بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم بعد فوزه 1-صفر على ضيفه نهضة بركان الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين، ليتفوق بفارق قاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض بعد خسارته 2-1 ذهابا في المغرب.
وسجل أحمد حمدي هدف فوز الزمالك في الدقيقة 23، بعد تمريرة من أحمد سيد (زيزو).
وحقق الزمالك اللقب للمرة الثانية بعد 2019، حين فاز بركلات الترجيح على نهضة بركان أيضا.