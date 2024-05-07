إيقاف صالح جمعة نجم الكرخ العراقي لمدة 6 أشهر

اتخذت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد العراقي لكرة القدم، قرارًا بإيقاف المصري صالح جمعة، لاعب الكرخ، لمدة 6 أشهر وتغريمه 25 مليون دينار عراقي، على خلفية ما بدر منه في مباراة خسارة فريقه (3-2) ضد النجف.

وأقيمت مباراة الكرخ والنجف يوم 30 أبريل الماضي، حيث التقى الطرفان ضمن الجولة 25 من منافسات الدوري العراقي.

وكشفت لجنة الانضباط أن تقرير المباراة أكد استخدام صالح جمعة ألفاظًا بذيئة وأفعالًا مهينة ومسيئة كما بصق على الحكم؛ لذا تقرر إيقافه 6 أشهر، وتغريمه 25 مليون دينار عراقي.