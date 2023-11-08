بيكيه: قد أفكر مستقبلًا في رئاسة برشلونة.. وتشافي الأنسب لقيادة الفريق

دافع جيرارد بيكيه، نجم برشلونة السابق، عن ناديه خاصة بعد الهزيمة الأخيرة للفريق أمام شاختار في دوري أبطال أوروبا، رافضًا في الوقت نفسه الاتهامات التي تطال الإدارة بشأن "قضية نيغيريرا".

وكان بيكيه أعلن في نوفمبر 2022، اعتزاله عالم كرة القدم رغم أن عقده كان مستمرًا مع برشلونة ولكن عدم مشاركته أجبره على هذا القرار.

وقال بيكيه في حواره مع " RAC1"، اليوم الأربعاء، عن عثرات برشلونة: "جميع المشاريع تحتاج إلى وقت، الخسارة ليست خطأ المدرب وحده، طالما أن هناك حلولًا، يجب أن تتحلى بالكثير من الصبر، نحن في نادٍ حيث من الضروري أن نلعب بشكل جيد دائمًا، حاليًّا لا يوجد أحد أفضل من تشافي هيرنانديز لمحاولة تغيير ذلك، واللعب بشكل جيد، هو الشخص المناسب الآن".