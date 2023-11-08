بيكيه: قد أفكر مستقبلًا في رئاسة برشلونة.. وتشافي الأنسب لقيادة الفريق
دافع جيرارد بيكيه، نجم برشلونة السابق، عن ناديه خاصة بعد الهزيمة الأخيرة للفريق أمام شاختار في دوري أبطال أوروبا، رافضًا في الوقت نفسه الاتهامات التي تطال الإدارة بشأن "قضية نيغيريرا".
وكان بيكيه أعلن في نوفمبر 2022، اعتزاله عالم كرة القدم رغم أن عقده كان مستمرًا مع برشلونة ولكن عدم مشاركته أجبره على هذا القرار.
وقال بيكيه في حواره مع " RAC1"، اليوم الأربعاء، عن عثرات برشلونة: "جميع المشاريع تحتاج إلى وقت، الخسارة ليست خطأ المدرب وحده، طالما أن هناك حلولًا، يجب أن تتحلى بالكثير من الصبر، نحن في نادٍ حيث من الضروري أن نلعب بشكل جيد دائمًا، حاليًّا لا يوجد أحد أفضل من تشافي هيرنانديز لمحاولة تغيير ذلك، واللعب بشكل جيد، هو الشخص المناسب الآن".
قضية نيغيريرا
وعن قضية الفساد المتعلقة بنادي برشلونة الإسباني، المعروفة إعلاميًّا باسم "قضية نيغيريرا"، قال بيكيه: "من المخيف أن يقول الناس إننا فزنا بسبب الحكام، هذة محاولة لتشويه تاريخنا وإنجازاتنا، كنا متفوقين على الخصوم في كل شيء لدرجة أنه لا يمكن للحكام أن يُساعدونا".
وتطرق بيكيه للحديث عن الفارق بين برشلونة وريال مدريد، موضحًا: "في دوري أبطال أوروبا سيتذكرون دائمًا البارسا بقيادة بيب غوارديولا كأفضل فريق في التاريخ الحديث، وإذا نظرنا لريال مدريد سنرى أن فوزهم بآخر لقب دوري أبطال كان معجزة، لم يكونوا متفوقين في أي مباراة".
وعن احتمالية توليه رئاسة برشلونة في المستقبل، قال: "فكرت في الأمر كثيرًا، لكن لكي تُصبح رئيسًا عليك أن تقدم الكثير من التضحيات، أنا لا أستبعد ذلك لكنه ليس في ذهني الآن على الإطلاق، لدي ارتباط كبير بالنادي وأشعر بأنني مدين له بالكثير".