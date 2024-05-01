هاري كين يعلق على لقطة حديث بيلينغهام معه قبل تسديد ركلة الجزاء (فيديو)

تحدث هاري كين، نجم بايرن ميونخ، عن اللقطة التي ظهرت على الشاشات وتظهر جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد، وهو يتحدث معه قبل تنفيذ ركلة الجزاء، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.

واستضاف ملعب "أليانز آرينا" مباراة الفريقين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث تعادلا بهدفين لمثليهما.

وحصل بايرن ميونخ على ركلة جزاء، في الدقيقة 57، بعد عرقلة جمال موسيالا داخل المنطقة.

وتوجه هاري كين إلى تنفيذ ضربة الجزاء، ولكن ظهر مواطنه بيلينغهام، نجم ريال مدريد، وهو يحاول التحدث إليه قبل تنفيذها، في محاولة منه لتشتيت ذهنه.