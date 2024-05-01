هاري كين يعلق على لقطة حديث بيلينغهام معه قبل تسديد ركلة الجزاء (فيديو)
تحدث هاري كين، نجم بايرن ميونخ، عن اللقطة التي ظهرت على الشاشات وتظهر جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد، وهو يتحدث معه قبل تنفيذ ركلة الجزاء، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.
واستضاف ملعب "أليانز آرينا" مباراة الفريقين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث تعادلا بهدفين لمثليهما.
وحصل بايرن ميونخ على ركلة جزاء، في الدقيقة 57، بعد عرقلة جمال موسيالا داخل المنطقة.
وتوجه هاري كين إلى تنفيذ ضربة الجزاء، ولكن ظهر مواطنه بيلينغهام، نجم ريال مدريد، وهو يحاول التحدث إليه قبل تنفيذها، في محاولة منه لتشتيت ذهنه.
وقال هاري كين في تصريحاته عقب المباراة: "لا أعرف ما كان يقوله، لقد رأيته يتمتم بشيء ما".
وأضاف: "بمجرد أن أكون في تلك اللحظة، فإنني أصبح في كامل تركيزي، وأحاول إبعاد الجميع عني، أنا متأكد من أنه كان يقول شيئًا لمحاولة تشتيتي".
وشارك كين في دوري الأبطال هذا الموسم في 11 مباراة، وسجل 8 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة.
وبهدفه أمس، ساهم كين بشكل مباشر في تسجيل 11 هدفًا في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم (8 أهداف و3 تمريرات حاسمة)، أكثر من أي لاعب إنجليزي في موسم واحد بالمسابقة.
ويلتقي الفريقان إيابا على ملعب سانتياغو برنابيو في الثامن من مايو، على أن يلعب المتأهل أمام الفائز من بروسيا دورتموند الألماني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، في المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي.
ويشارك بايرن في قبل نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى، منذ أربع سنوات، وقد تأهل بالفوز 3-2 بنتيجة إجمالية على آرسنال في دور الثمانية.
بينما تأهل ريال مدريد، الفائز باللقب 14 مرة، إلى قبل النهائي بإقصاء مانشستر سيتي حامل اللقب بركلات الترجيح.