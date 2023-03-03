مصدر من الزمالك لـ"إرم نيوز": لن يتم منع النادي من القيد.. وهذا سبب تأخر دفع أموال سيف الدين الجزيري

يذكر أن "الفيفا" أصدر حكمًا في وقت سابق بإلزام نادي الزمالك، بدفع 838 ألف جنيه مصري، لصالح الأفريقي التونسي، بعد ثبوت انتقال الجزيري إلى الفريق قادما من المقاولون العرب، بمقابل مادي يُقدر بـ20 مليون جنيه مصري.

ومنح الاتحاد الدولي مهلة للزمالك لدفع المقابل المادي حتى أمس الخميس، لكن النادي لم يدفع الأموال المستحقة عليه، ليتم إخطاره بمنعه من القيد لمدة 3 فترات، حتى سداد المقابل المادي للنادي الأفريقي.

ويلعب الزمالك أمام بيراميدز اليوم الجمعة على إستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 38 نقطة.