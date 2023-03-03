مصدر من الزمالك لـ"إرم نيوز": لن يتم منع النادي من القيد.. وهذا سبب تأخر دفع أموال سيف الدين الجزيري
حسم نادي الزمالك المصري أمره، بشأن إيقاف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من القيد لـ3 فترات مقبلة بسبب عدم دفع حقوق رعاية اللاعب التونسي سيف الدين الجزيري، لصالح النادي الأفريقي.
ووجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إخطارًا لنادي الزمالك اليوم الجمعة، بمنعه من القيد لمدة 3 فترات، بسبب عدم دفعه التعويض المادي للنادي الأفريقي، الخاص بحقوق رعاية لاعبه التونسي سيف الدين الجزيري، والبالغة 838 ألف جنيه مصري.
وقال مصدر من الزمالك لـ"إرم نيوز" إن الإيقاف سيتم رفعه تلقائيًا بمجرد سداد المبلغ.
وأوضح: "قيمة حقوق الرعاية المستحقة على نادي الزمالك في صفقة انتقال سيف الجزيري من المقاولون العرب تساوي 838 ألف جنيه مصري، بما يعادل 5% من قيمة صفقة انتقال اللاعب، وهو مبلغ بسيط سيتم دفعه عاجلا أم آجلا".
وعن سبب التأخر في الدفع قال: "بسبب الحجز على أرصدة النادي المالية، وعدم توافر سيولة كافية، تم تأجيل الدفع لحين فتح باب الانتقالات الصيفية القادم، وبمجرد دفع المبلغ سيتم القيد تلقائيًا".
يذكر أن "الفيفا" أصدر حكمًا في وقت سابق بإلزام نادي الزمالك، بدفع 838 ألف جنيه مصري، لصالح الأفريقي التونسي، بعد ثبوت انتقال الجزيري إلى الفريق قادما من المقاولون العرب، بمقابل مادي يُقدر بـ20 مليون جنيه مصري.
ومنح الاتحاد الدولي مهلة للزمالك لدفع المقابل المادي حتى أمس الخميس، لكن النادي لم يدفع الأموال المستحقة عليه، ليتم إخطاره بمنعه من القيد لمدة 3 فترات، حتى سداد المقابل المادي للنادي الأفريقي.
ويلعب الزمالك أمام بيراميدز اليوم الجمعة على إستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 38 نقطة.