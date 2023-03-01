أعضاء مجلس إدارة الزمالك: نحن على قلب رجل واحد خلف مرتضى منصور
أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا أكد من خلاله وقوفه بقوة إلى جانب رئيسه مرتضى منصور.
وقال الزمالك في بيان: "مجلس إدارة الزمالك يطالب كافة أبنائه ومحبيه من أعضاء الجمعية العمومية وجماهيره أن يقفوا يدا واحدة في تلك الظروف الصعبة ويؤكد مجلس الإدارة على وحدة الصف وتماسك أعضائه وأنهم جميعا على قلب رجل واحد خلف رئيس ناديهم المنتخب من الجمعية العمومية مرتضى منصور".
وأضاف البيان أن "هذه الظروف الصعبة هي التي تفرز من يحب النادي ومصلحته العامة ومن يحب ذاته ويسعى لتحقيق مآرب شخصية وأن مجلس الإدارة المنتخب يقف في مواجهة التحديات مطالبا كل الجماهير وأعضاء النادي ألا ينساقوا وراء الآراء الهدامة والفاسدة التي تعيد عجلة الزمن إلى الوراء".
وأكد مجلس الإدارة أنه "ملتزم بأداء كافة مهامه في متابعة الفرق الرياضية والأنشطة الاجتماعية وتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية من خلال انعقاده الدائم لحل أي مشاكل وتذليل العقبات التي تعترض الفرق الرياضية".
ويقضي مرتضى منصور حاليا عقوبة السجن لمدة شهر بسبب سب وقذف محمود الخطيب رئيس الأهلي.