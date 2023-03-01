أعضاء مجلس إدارة الزمالك: نحن على قلب رجل واحد خلف مرتضى منصور

وأضاف البيان أن "هذه الظروف الصعبة هي التي تفرز من يحب النادي ومصلحته العامة ومن يحب ذاته ويسعى لتحقيق مآرب شخصية وأن مجلس الإدارة المنتخب يقف في مواجهة التحديات مطالبا كل الجماهير وأعضاء النادي ألا ينساقوا وراء الآراء الهدامة والفاسدة التي تعيد عجلة الزمن إلى الوراء".

وأكد مجلس الإدارة أنه "ملتزم بأداء كافة مهامه في متابعة الفرق الرياضية والأنشطة الاجتماعية وتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية من خلال انعقاده الدائم لحل أي مشاكل وتذليل العقبات التي تعترض الفرق الرياضية".