سليمان وهدان يكشف موقف مرتضى منصور من العودة لرئاسة الزمالك بعد خروجه من السجن (فيديو)

كشف سليمان وهدان، عضو مجلس إدارة الزمالك الأقرب لتولي مسؤولية إدارة النادي، عن موقف مرتضى منصور من العودة لكرسي رئاسة القلعة البيضاء، بعد خروجه من السجن.

ويقضي مرتضى منصور حاليا عقوبة السجن لمدة شهر بسبب سب وقذف محمود الخطيب رئيس الأهلي، مما أسقط عضويته في مجلس إدارة النادي وكذلك منصبه كرئيس للقلعة البيضاء.

وقال وهدان في تصريحات تلفزيونية: "فيه مجموعة من الأصدقاء زاروه في السجن وهو بصحة جيدة ونطمئن كل محبي الزمالك، وسنرى طفرة ومجهودا كبيرا من مجلس الإدارة في كل قطاعات النادي قريبا".

وعن تغيب أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، عن الفريق الأبيض خلال اليومين الماضيين، أوضح وهدان: "أمير مرتضى يتعرض لظرف صعب وضغط نفسي كبير ولا بد أن نلتمس له العذر في هذه المرحلة، سافر مع الفريق إلى ليبيا ثم تونس أيضا. عدم حضوره للمران خلال آخر يومين بسبب زيارته لوالده مع معاناته من الإرهاق فقط".