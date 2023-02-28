نقل مرتضى منصور إلى مستشفى السجن.. وتمسُك باستمراره رئيسا لنادي الزمالك

وأشار وهدان إلى أن مجلس الإدارة اتخذ قراراً بحضور 7 أعضاء وانتهى بتكليفه برئاسة القلعة البيضاء مؤقتاً، ولكن خالد لطيف أمين الصندوق اعترض على إجراءات الاجتماع وطلب إلغاءه رجوعاً إلى المادة 23 من اللائحة الاسترشادية التي تقضي بضرورة ترؤس أمين الصندوق حال غياب الرئيس ونائبه عن الاجتماع.

وأضاف: "هذا البند يسري على اجتماع الجمعية العمومية وليس مجلس الإدارة ولكنني لا أعارض الأمر وقمنا بإعادة الاجتماع ولكنني غبت لتواجدي خارج القاهرة، وأنا مع أي قرار في ما يخص المرحلة القادمة".

وشدد وهدان على أن المجلس متمسك باستمرار مرتضى رئيسا للنادي وأن ما يحدث سيكون لاختيار رئيس لتسيير الأعمال فقط.

وأشار إلى أن الزمالك حالياً يعيش مرحلة صعبة بسبب توالي الهزائم وتراجع نتائج فريق الكرة، وأن هناك موظفين ولاعبين وارتباطات وتعاقدات، مؤكداً أنه مع أي شخص يتولى إدارة القلعة البيضاء.