نقل مرتضى منصور إلى مستشفى السجن.. وتمسُك باستمراره رئيسا لنادي الزمالك
أعلن سليمان وهدان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، نقل المستشار مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء للمستشفى التابع لسجن وادي النطرون بعد إصابته بوعكة صحية نتيجة ارتفاع ضغط الدم.
وقال وهدان عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إنه زار رئيس الزمالك واطمأن على صحته بعد نقله للمستشفى، موضحاً أن النادي تلقى بالفعل خطاباً رسمياً من جانب الجهة الإدارية يفيد ببعض الأمور التنظيمية الخاصة بالمرحلة القادمة.
وأوضح وهدان أن الخطاب الوارد لمجلس الإدارة ليس ملزماً لإسقاط عضوية مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، مؤكداً أن هذا الأمر بند صريح من اختصاصات مجلس الإدارة.
وكانت وزارة الرياضة في مصر قد أرسلت خطابا إلى نادي الزمالك يفيد بزوال عضوية مرتضى منصور من مجلس إدارة النادي فور صدور حكم قضائي بسجنه.
وأشار وهدان إلى أن مجلس الإدارة اتخذ قراراً بحضور 7 أعضاء وانتهى بتكليفه برئاسة القلعة البيضاء مؤقتاً، ولكن خالد لطيف أمين الصندوق اعترض على إجراءات الاجتماع وطلب إلغاءه رجوعاً إلى المادة 23 من اللائحة الاسترشادية التي تقضي بضرورة ترؤس أمين الصندوق حال غياب الرئيس ونائبه عن الاجتماع.
وأضاف: "هذا البند يسري على اجتماع الجمعية العمومية وليس مجلس الإدارة ولكنني لا أعارض الأمر وقمنا بإعادة الاجتماع ولكنني غبت لتواجدي خارج القاهرة، وأنا مع أي قرار في ما يخص المرحلة القادمة".
وشدد وهدان على أن المجلس متمسك باستمرار مرتضى رئيسا للنادي وأن ما يحدث سيكون لاختيار رئيس لتسيير الأعمال فقط.
وأشار إلى أن الزمالك حالياً يعيش مرحلة صعبة بسبب توالي الهزائم وتراجع نتائج فريق الكرة، وأن هناك موظفين ولاعبين وارتباطات وتعاقدات، مؤكداً أنه مع أي شخص يتولى إدارة القلعة البيضاء.
على صعيد متصل، أكد أحمد مرتضى منصور عضو المجلس عبر برنامج (الريمونتادا) أن الزمالك ملتزم بأموره التعاقدية مع الجميع وأن العمل الإداري يسير وفقاً للمعتاد.
وأشار إلى أن والده يعاني مرض ضغط الدم والسكر وهو ما أدى لدخوله في وعكة صحية، موضحاً أنه زار والده واطمأن على صحته.
وكشف نجل مرتضى منصور أن والده سيعود لممارسة عمله كرئيس للنادي بعد انتهاء مدة حبسه التي تبقى منها 26 يوما فقط.