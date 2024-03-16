كابوس كريستيانو رونالدو يتحقق.. نجم النصر يفقد سلاحه المميز

سطع نجم الهداف البرتغالي الكبير كريستيانو رونالدو مرة أخرى في سماء الدوري السعودي، بعد تحقيق الفوز على الأهلي بهدف نظيف سجله اللاعب صاحب الـ 39 عامًا من ضربة جزاء.

وجاء هذا الفوز ليعيد للنصر توازنه، عقب فترة دخلت فيها الشكوك قلوب جماهير الفريق الذي غادر دوري أبطال آسيا، وابتعد عن المنافسة على لقب الدوري.

لكن رغم كل إيجابيات المباراة، فهناك نقطة سلبية يجب أن تقلق جماهير العالمي، تتمثل في رقم خاص بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

رقم غير مسبوق لرونالدو

منذ أن وصل رونالدو لم يسبق له وأن غاب عن التسجيل من لعب مفتوح كل تلك الفترة.

ومواجهة الأهلي كانت المباراة الخامسة على التوالي لرونالدو التي لا يهز فيها شباك المنافسين من لعب مفتوح.

صحيح أن رونالدو في تلك المواجهات الخمس سجل في مرمى الشباب، والعين، وأيضًا أمام الأهلي، لكن كل تلك الأهداف كانت من ضربات جزاء، وهذا ليس تقليلًا من النجم الكبير، فتنفيذ تلك الضربات يتطلب أعصابًا حديدية وقدرة فنية عالية.