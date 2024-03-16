جمهور الأهلي ينقلب على رونالدو (فيديو)
انقلبت جماهير النادي الأهلي السعودي، على البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك بعد الاستقبال الجيد لقائد نادي النصر السعودي، قبيل مباراة الفريقين مساء الجمعة.
وسجل كريستيانو رونالدو هدفا من ركلة جزاء ليقود النصر للفوز 1-صفر على مضيفه الأهلي ليعود للانتصارات في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الجمعة.
وقبيل المباراة هتفت جماهير الأهلي لصالح رونالدو، ليرد اللاعب البرتغالي ويبادلهم التحية.
ولكن خلال أحداث المباراة ظن رونالدو أنه تقدم للنصر بعدما راوغ إدوار مندي حارس الأهلي وسدد في الشباك قبل أن يلغي الحكم الهدف في الدقيقة 44 بداعي تسلل المهاجم البرتغالي.
وبعد إلغاء الهدف سدد رنالدو الكرة غاضبًا في مدرجات الأهلي، ما أثار غضب جماهير "الراقي" التي هتفت لصالح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في محاولة لإخراج رونالدو عن تركيزه.
يذكر أن رونالدو سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 68 من ركلة جزاء احتسبها الحكم إثر تدخل من روجر إيبانيز مدافع الأهلي على سامي النجعي.
وبات رونالدو ثالث لاعب يسجل في مباراتي الدورين الأول والثاني بين الأهلي والنصر بعد زميله المصاب أندرسون تاليسكا ومحمد السهلاوي لاعب فريقه السابق.
ورفع فريق المدرب لويس كاسترو، الذي حقق الفوز بعد خسارة واحدة وتعادل واحد في الدوري بالإضافة لتوديع دوري أبطال آسيا بركلات الترجيح أمام العين الإماراتي، إلى 56 نقطة، بفارق تسع نقاط عن الهلال المتصدر الذي سيواجه ضمك غدا السبت.
وتجمد رصيد الأهلي عند 47 نقطة في المركز الثالث.