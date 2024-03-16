جمهور الأهلي ينقلب على رونالدو (فيديو)

وسجل كريستيانو رونالدو هدفا من ركلة جزاء ليقود النصر للفوز 1-صفر على مضيفه الأهلي ليعود للانتصارات في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الجمعة.

وقبيل المباراة هتفت جماهير الأهلي لصالح رونالدو، ليرد اللاعب البرتغالي ويبادلهم التحية.

ولكن خلال أحداث المباراة ظن رونالدو أنه تقدم للنصر بعدما راوغ إدوار مندي حارس الأهلي وسدد في الشباك قبل أن يلغي الحكم الهدف في الدقيقة 44 بداعي تسلل المهاجم البرتغالي.

وبعد إلغاء الهدف سدد رنالدو الكرة غاضبًا في مدرجات الأهلي، ما أثار غضب جماهير "الراقي" التي هتفت لصالح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في محاولة لإخراج رونالدو عن تركيزه.