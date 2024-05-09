بقاء تشافي يحفّز نجم بايرن ميونخ على الانتقال إلى برشلونة
أكدت صحيفة "سبورت" (SPORT) الإسبانية أن مدافع منتخب ألمانيا وبايرن ميونخ جوشوا كيميتش قد يكون أولى صفقات نادي برشلونة في الصائفة المقبلة وذلك بعد ظهور مؤشرات إيجابية في مسار التفاوض المرتقب بينه وبين النادي الكتالوني خاصة من جانب اللاعب الألماني.
وفي الوقت الذي يحلم فيه جوشوا كيميتش بالفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية مع بايرن ميونيخ، بعد العام 2020، كشفت مصادر قريبة من لاعب خط الوسط الذي يلعب، الآن، مواجهة الإياب لنصف النهائي أمام ريال مدريد، أنه أبدى استعداده للعب في برشلونة تحت قيادة تشافي هيرنانديز، مضيفة أن بقاء الأخير على رأس الجهاز الفني للبلوغرانا سيكون أحد العوامل الحاسمة في تحديد وجهة كيميتش.
وأضافت "سبورت" أن كيميتش، الذي يستعد للمشاركة مع منتخب بلاده في كأس أمم أوروبا 2024، خلال الصيف المقبل، قرر منح الأولوية الكبرى لبرشلونة الفريق الذي يبحث عن تعزيز خط الوسط.
ووفقًا للمصادر ذاتها، يريد كيمتش اللعب تحت قيادة تشافي هيرنانديز في الموسم المقبل، حيث ستتاح له الفرصة للعب في خط الوسط، وهو مركزه المفضل، بدلاً من مركز الظهير الأيمن الذي يشغله حاليًا مع توماس توخيل.
وينتهي عقد كيميتش (29 عامًا) مع بايرن ميونخ، في يونيو 2025، لكنه يرغب في الخروج من أليانز أرينا بعد ما يزيد على 9 سنوات قضاها مع النادي البافاري منتقلاً إليه من لايبزيغ.