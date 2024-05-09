بقاء تشافي يحفّز نجم بايرن ميونخ على الانتقال إلى برشلونة

أكدت صحيفة "سبورت" (SPORT) الإسبانية أن مدافع منتخب ألمانيا وبايرن ميونخ جوشوا كيميتش قد يكون أولى صفقات نادي برشلونة في الصائفة المقبلة وذلك بعد ظهور مؤشرات إيجابية في مسار التفاوض المرتقب بينه وبين النادي الكتالوني خاصة من جانب اللاعب الألماني.

وفي الوقت الذي يحلم فيه جوشوا كيميتش بالفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية مع بايرن ميونيخ، بعد العام 2020، كشفت مصادر قريبة من لاعب خط الوسط الذي يلعب، الآن، مواجهة الإياب لنصف النهائي أمام ريال مدريد، أنه أبدى استعداده للعب في برشلونة تحت قيادة تشافي هيرنانديز، مضيفة أن بقاء الأخير على رأس الجهاز الفني للبلوغرانا سيكون أحد العوامل الحاسمة في تحديد وجهة كيميتش.