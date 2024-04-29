أول تعليق من كيميتش بشأن انتقاله لبرشلونة
علّق جوشوا كيميتش نجم خط وسط بايرن ميونخ على إمكانية انتقاله إلى برشلونة.
وكان كيميتش البالغ من العمر 29 عاما هدفا لبرشلونة الصيف الماضي، وتردد أن اللاعب مهتم بالانتقال للنادي الكتالوني، علما أن عقده مع بايرن ميونخ ينتهي في يونيو 2025.
وسُئل كيميتش عن اهتمام برشلونة أو ريال مدريد بالتعاقد معه، وردّ الدولي الألماني: "في الوقت الحالي، لا أفكر في هذا الأمر، كما قلت، سأتحدث مع بايرن أولا، لكن، بالطبع، برشلونة وريال مدريد ناديان رائعان ولهما تاريخ مذهل".
وفيما يتعلق بعدم وجود وكيل أعمال له، علق كيميتش: "الميزة هي أنه يمكنك التحدث عن نفسك، ولكن هذا يمكن أن يكون أيضًا عيبًا، في بعض الأحيان يكون من الصعب التحدث عن نفسك، أنت مسؤول عن قرارك".
وأضاف: "هذا هو الأهم بالنسبة لي، أن أكون على الطاولة، وأن أستمع مباشرة إلى ما يقوله المسؤولون وأن أكون قادرًا على التحدث مباشرة مع النادي والمدرب، وهذا يساعدني على اتخاذ قرار جيد جدًّا من أجل عائلتي ومن أجلي".
وفيما يتعلق بمستقبله، أوضح: "أريد التحدث مع بايرن ميونخ، وعندما أفعل ذلك، لن أخرج وأتحدث إلى الصحافة حول هذا الموضوع، أنا أركز فقط على المباراتين ضد ريال مدريد".
ويستضيف بايرن ميونخ ريال مدريد غدًا الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على أن تقام مباراة الإياب يوم 8 مايو في سانتياغو برنابيو.
والمتأهل من هذه المواجهة سيلعب في النهائي مع المتأهل من مواجهة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند.
وتقام المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا يوم 1 يونيو في ملعب ويمبلي، في العاصمة البريطانية لندن.