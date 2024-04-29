أول تعليق من كيميتش بشأن انتقاله لبرشلونة

علّق جوشوا كيميتش نجم خط وسط بايرن ميونخ على إمكانية انتقاله إلى برشلونة.

وكان كيميتش البالغ من العمر 29 عاما هدفا لبرشلونة الصيف الماضي، وتردد أن اللاعب مهتم بالانتقال للنادي الكتالوني، علما أن عقده مع بايرن ميونخ ينتهي في يونيو 2025.

وسُئل كيميتش عن اهتمام برشلونة أو ريال مدريد بالتعاقد معه، وردّ الدولي الألماني: "في الوقت الحالي، لا أفكر في هذا الأمر، كما قلت، سأتحدث مع بايرن أولا، لكن، بالطبع، برشلونة وريال مدريد ناديان رائعان ولهما تاريخ مذهل".

وفيما يتعلق بعدم وجود وكيل أعمال له، علق كيميتش: "الميزة هي أنه يمكنك التحدث عن نفسك، ولكن هذا يمكن أن يكون أيضًا عيبًا، في بعض الأحيان يكون من الصعب التحدث عن نفسك، أنت مسؤول عن قرارك".