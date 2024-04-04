تطور حاسم في ملف انتقال مبابي إلى ريال مدريد
كشفت صحيفة "ماركا" أن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي هو من سيحدد موعد إعلان انضمامه إلى ريال مدريد بعد أن وقع على عقود انضمامه للميرنغي.
ووفقًا للصحيفة فإن مبابي البالغ من العمر 25 عامًا أبلغ قادة باريس سان جيرمان رسميًّا ،يوم الـ13 من فبراير، أنه لن يستمر الموسم المقبل.
وأضافت أن مبابي وقع على عقده مع ريال مدريد للمواسم الخمسة المقبلة في الأسبوع الأول من شهر فبراير الماضي.
وأوضحت أن اللاعب والميرنغي والوفد المرافق للاعب اتفاقا على إستراتيجية التواصل التي يجب اتباعها.
وبسبب الوضع الدقيق الذي سيواجهه مبابي في باريس سان جيرمان أعطى ريال مدريد اللاعب زمام المبادرة بشأن الموعد المثالي للإعلان عن الصفقة.
واقترح ريال مدريد أن يكون مبابي هو الذي يختار اللحظة الملائمة بناءً على سير حياته اليومية في باريس سان جيرمان؛ بشرط أن يتناسب هذا التاريخ مع ريال مدريد.
وقالت "ماركا" إنه طالما استمر باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا فلن يتم الإعلان عن الصفقة.
وتقام مباريات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يومي الـ30 من أبريل والـ1 من مايو، والإياب يومي الـ7 والـ8 من مايو، في حين تقام المباراة النهائية في الأول من يونيو في لندن.
قبل أمم أوروبا
وينتهي الدوري الفرنسي يومي الـ 19 من مايو، وحال عدم لعب ريال مدريد أو باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا، فمن المرجح أن يتم الإعلان قبل الـ1 من يونيو.
وذكرت "ماركا" أن ما عبَّر عنه مبابي بوضوح في اجتماعه مع قادة ريال مدريد هو أنه يريد لعب أمم أوروبا مع فرنسا دون الضغط الذي يتعرَّض له في نهاية كل أسبوع في باريس، لذلك سيتم الإعلان قبل المباراة الأولى ليورو 2024 على أبعد تقدير.
وسيحاول ريال مدريد أن يكون التقديم قبل يوم أو بعد يوم من حفل تايلور سويفت في سانتياغو برنابيو الذي يقام يومي الأربعاء الـ29 من مايو والخميس الـ30 من مايو.