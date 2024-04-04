تطور حاسم في ملف انتقال مبابي إلى ريال مدريد

كشفت صحيفة "ماركا" أن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي هو من سيحدد موعد إعلان انضمامه إلى ريال مدريد بعد أن وقع على عقود انضمامه للميرنغي.

ووفقًا للصحيفة فإن مبابي البالغ من العمر 25 عامًا أبلغ قادة باريس سان جيرمان رسميًّا ،يوم الـ13 من فبراير، أنه لن يستمر الموسم المقبل.

وأضافت أن مبابي وقع على عقده مع ريال مدريد للمواسم الخمسة المقبلة في الأسبوع الأول من شهر فبراير الماضي.

وأوضحت أن اللاعب والميرنغي والوفد المرافق للاعب اتفاقا على إستراتيجية التواصل التي يجب اتباعها.

وبسبب الوضع الدقيق الذي سيواجهه مبابي في باريس سان جيرمان أعطى ريال مدريد اللاعب زمام المبادرة بشأن الموعد المثالي للإعلان عن الصفقة.