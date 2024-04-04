جماهير باريس سان جيرمان تنقلب على مبابي (فيديو)

استأثر نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، المهاجم الأكثر إثارة للجدل في الأسابيع الماضية بالأضواء، خلال مباراة نصف نهائي كأس فرنسا التي تدور حاليا بين باريس سان جيرمان ورين على ملعب حديقة الأمراء في باريس، فيما ألقت المشاكل الأخيرة لمبابي بظلالها على مدرجات جماهير البي آس جي.

وقبل انطلاق المباراة، أطلقت جماهير باريس سان جيرمان صافرات الاستهجان عند الوصول إلى اسم كيليان مبابي، خلال إعلان الإذاعة الداخلية لملعب حديقة الأمراء تشكيلة باريس سان جيرمان، فيما صفق عدد نادر جدا من المشجعين على عكس المباريات السابقة التي كان خلالها مبابي يحظى باستقبال رائع بمجرد أن يتم الإعلان عن اسمه في التشكيلة.