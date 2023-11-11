ترتيب الدوري الفرنسي.. "هاتريك" مبابي في ريمس يقود باريس سان جيرمان للصدارة

وضاعف مبابي النتيجة للضيوف في الدقيقة 59، حيث راوغ رقيبه ليسكن الكرة الشباك عند القائم البعيد إثر تمريرة عرضية منخفضة.

وقبل ثماني دقائق من النهاية، سجل المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 24 عاما هدفه الثالث بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء.

واستمتع ستاد ريمس بفترات جيدة من الاستحواذ وصنع الفرص لكنه لم يتمكن من التفوق على حارس مرمى باريس سان جيرمان جيانلويجي دوناروما.