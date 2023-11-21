القنوات الناقلة لمباراة الأردن والسعودية
أعلنت شركة الرياضة السعودية "ssc" نقل مباراة الأردن والسعودية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 وكأس آسيا 2027.
ويحل منتخب السعودية ضيفا على الأردن اليوم الثلاثاء في المباراة التي سيحتضنها ستاد عمان الدولي ضمن مباريات المجموعة السابعة من التصفيات.
ويتأهل أول منتخبين من المجموعات التسع للدور الثالث من تصفيات كأس العالم، وفي ذات الوقت تحجز هذه المنتخبات مقاعدها في نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية.
من جهته، حقق منتخب طاجيكستان فوزه الأول في التصفيات بانتصاره 6-1 على مضيفه الباكستاني ضمن المجموعة نفسها التي تضم السعودية والأردن.
وتصدر منتخب طاجيكستان، الذي تعادل على أرضه 1-1 مع الأردن بالجولة الأولى يوم الخميس الماضي، المجموعة مؤقتا بأربع نقاط متقدما بفارق نقطة واحدة عن السعودية وثلاث نقاط عن الأردن، فيما ظلت باكستان دون نقاط.