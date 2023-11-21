القنوات الناقلة لمباراة الأردن والسعودية

ويتأهل أول منتخبين من المجموعات التسع للدور الثالث من تصفيات كأس العالم، وفي ذات الوقت تحجز هذه المنتخبات مقاعدها في نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية.

من جهته، حقق منتخب طاجيكستان فوزه الأول في التصفيات بانتصاره 6-1 على مضيفه الباكستاني ضمن المجموعة نفسها التي تضم السعودية والأردن.