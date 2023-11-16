بداية مظفرة لمشوار تصفيات كأس العالم.. السعودية تفوز برباعية على باكستان (فيديو)
سجل صالح الشهري ثنائية، من بينها هدف من ركلة جزاء ليقود السعودية لبداية مظفرة لمشوارها في التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027 بالفوز 4-صفر على ضيفتها باكستان، اليوم الخميس.
وضع الشهري منتخب بلاده في المقدمة مبكرًا بتسديدة رائعة بالقدم اليسرى بعد مرور 6 دقائق من المباراة التي أقيمت على ملعب نادي الفتح بالاحساء.
وأضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 48.
وسجل عبد الرحمن غريب الهدف الثالث بتسديدة مباشرة رائعة من داخل المنطقة في الوقت المحتسب بدل الضائع.
وأكمل عبد الله هادي رباعية فريقه بتسديدة أخرى من داخل المنطقة قبل النهاية.
وسيحل المنتخب السعودي ضيفًا على منتخب الأردن، في 21 من الشهر الحالي، على استاد عمَّان الدولي ضمن المجموعة السابعة التي تضم طاجيكستان أيضًا.
الأردن يفلت بالتعادل أمام طاجيكستان
في المباراة الأولى اقتنص الأردن التعادل بنتيجة 1-1 من مضيفه منتخب طاجيكستان، اليوم الخميس، في افتتاح مباريات المجموعة السابعة بالدور الثاني للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 وكأس آسيا 2027.
وتقدمت طاجيكستان في الدقيقة 89 عن طريق شاهروم سامييف، حيث استطاع أصحاب الأرض هز الشباك بتسديدة ارتدت من حارس الأردن لتجد سامييف الذي أودعها الشباك.
لكن يزن النعيمات تعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للأردن، بعد أن أرسل إحسان حداد تمريرة إلى النعيمات الذي أودعها الشباك لتنتهي المباراة بعدها بالتعادل.
وحصد الأردن ومنافسه الطاجيكي على نقطة واحدة لكل منهما.