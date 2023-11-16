بداية مظفرة لمشوار تصفيات كأس العالم.. السعودية تفوز برباعية على باكستان (فيديو)

الأردن يفلت بالتعادل أمام طاجيكستان

في المباراة الأولى اقتنص الأردن التعادل بنتيجة 1-1 من مضيفه منتخب طاجيكستان، اليوم الخميس، في افتتاح مباريات المجموعة السابعة بالدور الثاني للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 وكأس آسيا 2027.

وتقدمت طاجيكستان في الدقيقة 89 عن طريق شاهروم سامييف، حيث استطاع أصحاب الأرض هز الشباك بتسديدة ارتدت من حارس الأردن لتجد سامييف الذي أودعها الشباك.

لكن يزن النعيمات تعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للأردن، بعد أن أرسل إحسان حداد تمريرة إلى النعيمات الذي أودعها الشباك لتنتهي المباراة بعدها بالتعادل.

وحصد الأردن ومنافسه الطاجيكي على نقطة واحدة لكل منهما.