أندريه أونانا يؤكد عودته لمنتخب الكاميرون
أكد الحارس أندريه أونانا عودته لمنتخب الكاميرون بعد إيقافه من الاتحاد المحلي لكرة القدم ما أدى لعدم استكماله لكأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر. حيث لعب المباراة الأولى أمام سويسرا قبل أن يتم استبعاده والاعتماد على الحارس ديفيز إيباسي أمام صربيا والبرازيل.
ولم يلعب أونانا مع المنتخب منذ خلافه مع المدرب ريغوبير سونغ لكنه استُدعى للقائمة المعلنة يوم الثلاثاء الماضي لمواجهة بوروندي في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.
ويستضيف منتخب الكاميرون منافسه بوروندي يوم الـ12 من سبتمبر ويحتاج للتعادل على الأقل لضمان مقعده في البطولة المقررة في ساحل العاج في يناير.
وقال أونانا في بيان: "أُلبي نداء وطني بيقين وأدرك أن عودتي ليست فقط لاستكمال حلمي ولكن لتلبية تطلعات عشاق كرة القدم في الكاميرون الذين يستحقون منتخبًا قويًّا".
وأشار أونانا الذي خاض 34 مباراة مع الكاميرون إلى مشاكل غير محددة قبل تأكيد عودته.
وأضاف حارس مانشستر يونايتد "عالم كرة القدم كما الحياة به لحظات صعبة تتطلب قرارات حاسمة"
وتابع "في الأشهر الأخيرة واجهت انتقادات ظالمة ومع ذلك فإن حبي لوطني، الكاميرون، لا يزال قائمًا".
وسيغيب أونانا عن بضع مباريات لمانشستر يونايتد إذا اُختير في قائمة الكاميرون المشاركة في كأس الأمم.