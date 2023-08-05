أونانا يرد على الانتقادات بعد الهدف الذي سكن شباكه في مباراة مانشستر يونايتد ولانس

حرص أندريه أونانا، حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد، الرد على الانتقادات التي طالته بعد الهدف الذي سكن شباكه، في المواجهة الودية التي جمعت فريقه أمام لانس، يوم السبت، استعدادًا للموسم الجديد، حيث فاز يونايتد (3-1).

وكان مانشستر يونايتد متأخرًا بهدف دون رد، حيث استقبلت شباك أندريه أونانا هدفًا في الدقيقة 23، بعدما استغل لاعب لانس تقدم الحارس الكاميروني وسدد الكرة بقوة من قرب منتصف الملعب لتسكن الشباك مباشرة.