أونانا يرد على الانتقادات بعد الهدف الذي سكن شباكه في مباراة مانشستر يونايتد ولانس
حرص أندريه أونانا، حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد، الرد على الانتقادات التي طالته بعد الهدف الذي سكن شباكه، في المواجهة الودية التي جمعت فريقه أمام لانس، يوم السبت، استعدادًا للموسم الجديد، حيث فاز يونايتد (3-1).
وكان مانشستر يونايتد متأخرًا بهدف دون رد، حيث استقبلت شباك أندريه أونانا هدفًا في الدقيقة 23، بعدما استغل لاعب لانس تقدم الحارس الكاميروني وسدد الكرة بقوة من قرب منتصف الملعب لتسكن الشباك مباشرة.
وقال أونانا في تصريحات صحفية عقب المباراة: "أتقبل كل النقد. أنا المسؤول، خاصة عندما نستقبل الأهداف".
وأضاف: "أنا الرجل الكبير في الخلف، أنا أتحمل كل الانتقادات وكل الضغط، كانت مباراة رائعة بالنسبة لي وللاعبين، سجلنا بعض الأهداف المهمة، أنا سعيد بكل شيء".
وتابع: "يمكننا دائما أن نصبح أفضل.. يجب أن نحاول إصلاح بعض الأشياء".
وعن اللعب في "أولد ترافورد"، اليوم، لأول مرة بالنسبة له، أشار: "أنا سعيد للغاية بظهوري الأول هنا، ولكن أهم شيء كان الفوز، تشجيع الجماهير لي خلال فترة الإحماء كان موضع ترحيب كبير بالنسبة لي، أنا سعيد بالفوز، اليوم كان مهمًا، والآن نستعد للمباريات المقبلة".
وتعاقد مانشستر يونايتد مع الحارس الكاميروني قادما من إنتر ميلان في الصيف الحالي.