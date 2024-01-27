راكيتيتش يقترب من الانضمام لنادي الشباب السعودي
اقترب إيفان راكيتيتش، لاعب إشبيلية الإسباني، من الانضمام لنادي الشباب السعودي، في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
ووفقا لما ذكره فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، اليوم السبت، عبر حسابه الموثق على منصة "إكس"، فإن "راكيتيتش أبلغ نادي إشبيلية وزملاءه أنه على وشك الرحيل، حيث وافق اللاعب على الانضمام إلى الشباب السعودي وتم حجز موعد الفحص الطبي له بالفعل في نهاية هذا الأسبوع".
وأضاف: "من المتوقع أن يسافر اللاعب إلى السعودية، يوم الإثنين".
وكان موقع "ريليفو" الإسباني، قد ذكر من جانبه، أن اللاعب الكرواتي يرغب في الرحيل عن إشبيلية والانتقال إلى السعودية مثل العديد من اللاعبين لخوض تجربة جديدة في ظل التقدم الملحوظ هناك.
ووفقا للموقع، فإن اللاعب البالغ من العمر 35 عاما، يتفاوض مع الشباب السعودي الذي يلعب في صفوفه البلجيكي يانيك كاراسكو، لاعب أتلتيكو مدريد السابق، موضحا أن خطوة واحدة تفصله عن الانضمام للفريق.
من المقرر أن يعوض الشباب رحيل الأرجنتيني إيفر بانيغا الذي انتقل إلى صفوف نيولز أولد بويز الأرجنتيني خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وعاد راكيتيتش إلى إشبيلية في صيف عام 2020، بعد أن أمضى 6 مواسم في برشلونة.
وتوج راكيتيتش بالعديد من البطولات، إذ حصل مع برشلونة على 4 بطولات دوري إسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي، ومرتين للسوبر الإسباني.
ويحتل الشباب المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 21 نقطة جمعها من 19 مباراة، مع العلم أن المسابقة متوقفة حاليا بسبب إقامة منافسات كأس آسيا 2023.