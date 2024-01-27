راكيتيتش يقترب من الانضمام لنادي الشباب السعودي

اقترب إيفان راكيتيتش، لاعب إشبيلية الإسباني، من الانضمام لنادي الشباب السعودي، في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووفقا لما ذكره فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، اليوم السبت، عبر حسابه الموثق على منصة "إكس"، فإن "راكيتيتش أبلغ نادي إشبيلية وزملاءه أنه على وشك الرحيل، حيث وافق اللاعب على الانضمام إلى الشباب السعودي وتم حجز موعد الفحص الطبي له بالفعل في نهاية هذا الأسبوع".

وأضاف: "من المتوقع أن يسافر اللاعب إلى السعودية، يوم الإثنين".