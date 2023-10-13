سعرها مليون ريال سعودي.. ما مزايا "تذكرة الضيافة" التي طرحها نادي الشباب؟
طرح الشباب السعودي أغلى تذكرة في التاريخ ـ حسب وصف النادي ـ للبيع استعدادًا لمباراة الشباب والطائي على ملعبه الجديد بالرياض، حيث يبلغ سعرها مليون ريال سعودي.
ويحل الطائي ضيفًا على الشباب يوم 21 أكتوبر الجاري ضمن منافسات دوري روشن السعودي.
وقال الشباب في بيان بعد إثارة جدل حول سعر التذكرة :"التذكرة الأغلى بالتاريخ، للنادي الأعرق".
وتتعدى فئات التذاكر التي أعلنها نادي الشباب بداية من 10 ريالات سعودية إلى أن تصل إلى فئة الضيافة والتي وصل سعرها الرسمي إلى مليون ريال سعودي (266608.51 دولار أمريكي) حسب الموقع الرسمي لبيع التذاكر.
وتقدم تذكرة فئة الضيافة 4 مزايا لصاحبها هي بوكس VIP لحضور مباريات الموسم في ملعب النادي وعضوية ذهبية وحضور تدريبات الفريق وأخيرًا قميص النادي موقع من جميع اللاعبين.
ويرأس محمد المنجم مجلس إدارة نادي الشباب السعودي، حيث يسعى من خلال تلك التذكرة لزيادة مدخلات النادي المالية.
وطالب حساب يدعى الهاشمي رئيس نادي الشباب بإعلان اسم كل من اشترى تذكرة المليون ريال "الضيافة" لأن هذا الشيء يحسب له كدعم للكيان ومن حق الداعم علينا إعلان اسمه ودعمه للجميع حسب التغريدة التي ذكر فيها المنجم.
ويحتل الشباب المركز الثاني عشر في دوري روشن بعد مرور 9 جولات، ويضم عددًا من النجوم المحليين والأجانب أبرزهم كاراسكو وإيفر بانيغا.