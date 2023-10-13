سعرها مليون ريال سعودي.. ما مزايا "تذكرة الضيافة" التي طرحها نادي الشباب؟

طرح الشباب السعودي أغلى تذكرة في التاريخ ـ حسب وصف النادي ـ للبيع استعدادًا لمباراة الشباب والطائي على ملعبه الجديد بالرياض، حيث يبلغ سعرها مليون ريال سعودي.

ويحل الطائي ضيفًا على الشباب يوم 21 أكتوبر الجاري ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وقال الشباب في بيان بعد إثارة جدل حول سعر التذكرة :"التذكرة الأغلى بالتاريخ، للنادي الأعرق".