نجم مانشستر يونايتد يريد اللعب بجوار كريستيانو رونالدو في النصر

وفي وقت سابق قام نادي النصر السعودي، بإجراء محادثات مع وكلاء نجم مانشستر يونايتد بشأن صفقة انتقال بقيمة 40 مليون يورو بعقد مدته 3 سنوات.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، تقريرًا قالت فيه إن كاسيميرو، أبلغ مسؤولي اليونايتد، أنه يريد الرحيل إلى السعودية هذا الصيف.

وأضافت الصحيفة: "كاسيميرو برر موقفه، بأنه يريد اللعب بجانب رونالدو صديقه القديم، في اليونايتد وريال مدريد".

وتزامل كاسميرو ورونالدو معًا في ريال مدريد، وتوج الثنائي مع الفريق الملكي بدوري أبطال أوروبا.

كما تزامل الثنائي معًا في حقبة رونالدو الثانية مع مانشستر يونايتد.