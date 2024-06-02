نجم مانشستر يونايتد يريد اللعب بجوار كريستيانو رونالدو في النصر
طالب البرازيلي كاسيميرو، من مسؤولي ناديه مانشستر يونايتد، السماح له بالرحيل هذا الصيف، للعب بجوار "صديقه القديم" في السعودية.
وفي وقت سابق قام نادي النصر السعودي، بإجراء محادثات مع وكلاء نجم مانشستر يونايتد بشأن صفقة انتقال بقيمة 40 مليون يورو بعقد مدته 3 سنوات.
ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، تقريرًا قالت فيه إن كاسيميرو، أبلغ مسؤولي اليونايتد، أنه يريد الرحيل إلى السعودية هذا الصيف.
وأضافت الصحيفة: "كاسيميرو برر موقفه، بأنه يريد اللعب بجانب رونالدو صديقه القديم، في اليونايتد وريال مدريد".
وتزامل كاسميرو ورونالدو معًا في ريال مدريد، وتوج الثنائي مع الفريق الملكي بدوري أبطال أوروبا.
كما تزامل الثنائي معًا في حقبة رونالدو الثانية مع مانشستر يونايتد.
يُذكر أن موقع "Team talk" قد نشر في وقت سابق أن مسؤولي مانشستر يونايتد يعملون على بيع عقد كاسيميرو هذا الصيف، إذ يتطلعون إلى الحصول على نحو 35 مليون يورو مقابل بيع عقده.
وانضم كاسيميرو، البالغ من العمر 32 عامًا، والذي يلعب في مركز الوسط الدفاعي، لنادى مانشستر يونايتد في أغسطس 2022، قادمًا من ريال مدريد، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 30 مليون يورو.