تصرف غريب من كاسيميرو بعد الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي
أثار البرازيلي كاسيميرو لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، الجدل بتصرفه بعد مباراة الأمس، ضد مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
وسجل اللاعبان الشابان أليخاندرو جارناتشو وكوبي ماينو هدفين قادا بهما يونايتد للفوز 2-1 على سيتي حامل اللقب وبطل الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك وسط زيادة تكهنات بشأن مستقبل كاسيميرو مع النادي.
ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية تقريرًا أفاد بانسحاب كاسيميرو، من غرف خلع الملابس خلال احتفال لاعبي يونايتد باللقب.
وعقب مغادرته، قامت ماريانا زوجة كاسيميرو بنشر صورة معه رفقة طفليهما على متن طائرة، وقالت: "إلى الإجازة".
وفسرت وسائل إعلام نشر تلك الصورة، بأن كاسيميرو لن يعود ثانية إلى قلعة أولد ترافورد، بعد الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها.
ويمر كاسيميرو، بواحدة من أصعب اللحظات في مسيرته بسبب الانتقادات الحادة التي يتعرض لها في الفترة الأخيرة.
وأكدت تقارير أن تصرف اللاعب البرازيلي، وعدم احتفاله مع زملائه، مؤشر كبير على اقتراب نهاية كاسيميرو مع مانشستر يونايتد.
وانضم كاسيميرو، البالغ من العمر 32 عامًا، والذي يلعب في مركز الوسط الدفاعي، لنادي مانشستر يونايتد في أغسطس 2022، قادمًا من ريال مدريد، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 30 مليون يورو.