تصرف غريب من كاسيميرو بعد الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي

ويمر كاسيميرو، بواحدة من أصعب اللحظات في مسيرته بسبب الانتقادات الحادة التي يتعرض لها في الفترة الأخيرة.

وأكدت تقارير أن تصرف اللاعب البرازيلي، وعدم احتفاله مع زملائه، مؤشر كبير على اقتراب نهاية كاسيميرو مع مانشستر يونايتد.

وانضم كاسيميرو، البالغ من العمر 32 عامًا، والذي يلعب في مركز الوسط الدفاعي، لنادي مانشستر يونايتد في أغسطس 2022، قادمًا من ريال مدريد، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 30 مليون يورو.