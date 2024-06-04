سيناريو كريستيانو رونالدو يواجه مبابي في ريال مدريد
أصبح النجم الفرنسي كيليان مبابي المنضم حديثًا إلى ريال مدريد الإسباني على أعتاب تكرار سيناريو البرتغالي كريستيانو رونالدو عند انتقاله إلى قلعة الميرينغي.
وأتم نادي ريال مدريد صفقة التعاقد مع كيليان مبابي بعد مفاوضات مكثفة على مدار سنوات.
وأعلن ريال مدريد تعاقده مع مبابي لمدة 5 مواسم قادمة بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.
وكشف الصحفي الإيطالي (فابريزيو رومانو) عبر حسابه الرسمي بموقع إكس عن اقتراب مبابي من ارتداء القميص رقم 9 في ريال مدريد خلال الموسم المقبل.
وأشار رومانو إلى أن مصادر موثوقة أكدت عدم تمسك مبابي وممثليه خلال المفاوضات مع ريال مدريد بفكرة الحصول على القميص رقم 10.
وأكد أن إدارة ريال مدريد ومبابي لديهما حالة من الاحترام الشديد للنجم الكرواتي لوكا مودريتش الذي يرتدي القميص رقم 10 ولن يرحل عن الفريق في الموسم المقبل.
وأوضح الصحفي الإيطالي أن مبابي سينتظر بعض الوقت للحصول على القميص رقم 10 في ريال مدريد.
وأتم قائلًا:" كريستيانو رونالدو أيضًا تعرض لنفس الأمر حين انضم إلى ريال مدريد وحصل على القميص رقم 9 في البداية احترامًا لأسطورة النادي راؤول غونزاليس".