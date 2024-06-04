سيناريو كريستيانو رونالدو يواجه مبابي في ريال مدريد

وأكد أن إدارة ريال مدريد ومبابي لديهما حالة من الاحترام الشديد للنجم الكرواتي لوكا مودريتش الذي يرتدي القميص رقم 10 ولن يرحل عن الفريق في الموسم المقبل.

وأوضح الصحفي الإيطالي أن مبابي سينتظر بعض الوقت للحصول على القميص رقم 10 في ريال مدريد.

وأتم قائلًا:" كريستيانو رونالدو أيضًا تعرض لنفس الأمر حين انضم إلى ريال مدريد وحصل على القميص رقم 9 في البداية احترامًا لأسطورة النادي راؤول غونزاليس".