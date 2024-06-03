كريستيانو رونالدو حاضر في إعلان كيليان مبابي انضمامه لـ ريال مدريد
أشعل كيليان مبابي، نجم منتخب فرنسا، مشاعر جماهير فريقه الجديد ريال مدريد الإسباني برسالة عاطفية، بعد إعلان صفقة انتقاله بشكل رسمي إلى الفريق الأبيض.
ونشر مبابي رسالة قوية عبر حسابه بموقع إكس للحديث عن انضمامه إلى ريال مدريد.
وأعلن النادي الإسباني، اليوم الاثنين، تعاقده مع كيليان مبابي، بشكل رسمي، عبر بيان إعلامي أكد خلاله توصله لاتفاق مع اللاعب الفرنسي لمدة 5 مواسم.
وقال مبابي في رسالته لجماهير مدريد:" حلم تحقق.. سعيد جدًا وفخور بأن أكون جزءًا من نادي أحلامي ريال مدريد".
وأضاف: "من المستحيل شرح مدى السعادة والحماس الذي أشعر به الآن. لا أستطيع الانتظار لرؤيتكم، أيها المدريديستا، وأشكركم على دعمكم المذهل.
اللافت أن مبابي نشر صورًا له أثناء زيارة سابقة لريال مدريد وهو صغير السن، كما نشر صورته مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الريال الأسبق، وقائد النصر السعودي الحالي.
وكان مبابي (25 عاما) قائد فرنسا قد أعلن رحيله عن باريس سان جيرمان في فيديو بثه عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي، في مايو الماضي.
وسينتقل مبابي إلى ريال مدريد في يوليو المقبل عندما ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الشهر الحالي، لكن سيتم تقديم اللاعب لجماهير الفريق الإسباني قبل الانضمام لتشكيلة فرنسا لخوض بطولة أوروبا في ألمانيا.
وينضم مبابي إلى فريق مرصع بالنجوم في مدريد، بوجود مرشحين للفوز بالكرة الذهبية مثل فينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام، بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدرب الأكثر نجاحا في تاريخ دوري أبطال أوروبا.
ورغم فوز مبابي بالعديد من الألقاب مع باريس سان جيرمان، إذ كان يتوج غالبا بالثنائيات والثلاثيات المحلية، إلا أن دوري أبطال أوروبا استعصى عليه ليظل البطولة الكبرى الوحيدة المتبقية لإكمال سيرته الذاتية الرائعة.
ويغادر مبابي باريس سان جيرمان بعد سبع سنوات في النادي الذي فاز فيه بستة ألقاب في الدوري الفرنسي، وأربعة كؤوس فرنسية، كما أنه الهداف التاريخي لفريق العاصمة برصيد 256 هدفا.