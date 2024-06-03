كريستيانو رونالدو حاضر في إعلان كيليان مبابي انضمامه لـ ريال مدريد

وقال مبابي في رسالته لجماهير مدريد:" حلم تحقق.. سعيد جدًا وفخور بأن أكون جزءًا من نادي أحلامي ريال مدريد".

وأضاف: "من المستحيل شرح مدى السعادة والحماس الذي أشعر به الآن. لا أستطيع الانتظار لرؤيتكم، أيها المدريديستا، وأشكركم على دعمكم المذهل.

اللافت أن مبابي نشر صورًا له أثناء زيارة سابقة لريال مدريد وهو صغير السن، كما نشر صورته مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الريال الأسبق، وقائد النصر السعودي الحالي.

وكان مبابي (25 عاما) قائد فرنسا قد أعلن رحيله عن باريس سان جيرمان في فيديو بثه عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي، في مايو الماضي.