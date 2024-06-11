رسميًا.. مصر تطلب استضافة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك

وقال الدكتور إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عبر إذاعة (أون سبورت) إن الاتحاد تقدم بطلب مدعم من وزارة الشباب والرياضة لإقامة لقاء الأهلي والزمالك في كأس السوبر الأفريقي على ملعب (العاصمة الإدارية الجديدة).

وأشار إلى أن كاف لم يرد بشكل رسمي على طلب الاتحاد المصري حتى الآن.

وأتم قائلًا: "حال موافقة الاتحاد الأفريقي سيكون هذا اللقاء بمثابة افتتاح رسمي لاستاد العاصمة الإدارية الجديدة".