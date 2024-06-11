رسميًا.. مصر تطلب استضافة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك
تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بطلب رسمي للاتحاد الأفريقي (كاف) لاستضافة مباراة كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك.
وفاز الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة 12 في تاريخه على حساب الترجي التونسي.
وحسم الزمالك لقب الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه على حساب نهضة بركان المغربي.
ويلتقي الأهلي منافسه التقليدي الزمالك للمرة الثانية في تاريخ السوبر الأفريقي بعد نسخة 1994 بجنوب أفريقيا.
وقال الدكتور إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عبر إذاعة (أون سبورت) إن الاتحاد تقدم بطلب مدعم من وزارة الشباب والرياضة لإقامة لقاء الأهلي والزمالك في كأس السوبر الأفريقي على ملعب (العاصمة الإدارية الجديدة).
وأشار إلى أن كاف لم يرد بشكل رسمي على طلب الاتحاد المصري حتى الآن.
وأتم قائلًا: "حال موافقة الاتحاد الأفريقي سيكون هذا اللقاء بمثابة افتتاح رسمي لاستاد العاصمة الإدارية الجديدة".
وأعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عدم التقدم بأي عروض لاستضافة مباراة السوبر الأفريقي على أرض المملكة.
واستضافت السعودية النسخة الماضية لبطولة كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي المصري واتحاد العاصمة الجزائري وشهد فوز الأخير بنتيجة 1-0.