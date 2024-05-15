بعكس المعلن.. مفاجأة كبيرة بشأن محمد صلاح والزمالك

كشف رامي ربيع مهاجم النادي الأهلي المصري والمقاولون العرب السابق، أن محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، كان لديه موافقة على عرض نادي الاتحاد السعودي، الخرافي في الصيف الماضي.

وقال ربيع في تصريحات تلفزيونية: "بحكم معرفتي الجيدة مع محمد صلاح، لن يفكر في العودة من أوروبا بالوقت الحالي".

وأضاف: "محمد صلاح أعتقد أنه سوف ينتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، خاصة بعد رحيل كيليان مبابي، وسوف يصنع التاريخ هناك".

واختتم: "مقولة أن ممدوح عباس، رئيس الزمالك الأسبق، هو من رفض ضم صلاح غير صحيحة على الإطلاق، واللاعب هو من رفض التوقيع للأبيض من أجل الاحتراف الأوروبي".