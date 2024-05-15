بعكس المعلن.. مفاجأة كبيرة بشأن محمد صلاح والزمالك
كشف رامي ربيع مهاجم النادي الأهلي المصري والمقاولون العرب السابق، أن محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، كان لديه موافقة على عرض نادي الاتحاد السعودي، الخرافي في الصيف الماضي.
وقال ربيع في تصريحات تلفزيونية: "بحكم معرفتي الجيدة مع محمد صلاح، لن يفكر في العودة من أوروبا بالوقت الحالي".
وأضاف: "محمد صلاح أعتقد أنه سوف ينتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، خاصة بعد رحيل كيليان مبابي، وسوف يصنع التاريخ هناك".
واختتم: "مقولة أن ممدوح عباس، رئيس الزمالك الأسبق، هو من رفض ضم صلاح غير صحيحة على الإطلاق، واللاعب هو من رفض التوقيع للأبيض من أجل الاحتراف الأوروبي".
وكان رئيس نادي الزمالك الأسبق ممدوح عباس، رفض في عام 2011 التعاقد مع محمد صلاح بحجة عدم جاهزيته حينئذ للدفاع عن ألوان النادي.
والغريب أن صلاح انتقل في العام التالي إلى صفوف نادي بازل السويسري بعد تألقه في أولمبياد لندن 2012 وقبلها كأس العالم للشباب، ومن هناك بدأت رحلته مع العالمية عبر فرق تشيلسي وليفربول وكذلك فيورنتينا وروما.
كانت بداية مسيرة محمد صلاح في الدوري المصري مع المقاولون العرب، ومنه احترف في أوروبا من بوابة بازل السويسري، ثم الانتقال إلى تشيلسي، ثم الرحيل إلى فيورنتينا ثم إلى روما على سبيل الإعارة، وذلك قبل أن يشتري الجيالوروسي عقده من البلوز، ثم كان على موعد مع محطته الأبرز والتي كانت ليفربول.
وشارك قائد منتخب مصر في 31 مباراة مع ليفربول هذا الموسم بالدوري الإنجليزي، سجل خلالها 18 هدفا وصنع 10 أهداف.