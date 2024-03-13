بالدرجات.. تقييم لاعبي برشلونة بعد الفوز على نابولي

اقتنص برشلونة انتصارًا ثمينًا بنتيجة (3-1) على حساب نابولي، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل أهداف برشلونة فيرمين لوبيز، جواو كانسيلو، وليفاندوفسكي في الدقائق (15، 17، 83)، بينما سجل أمير رحماني هدف نابولي الوحيد في الدقيقة 30.

وتأهل برشلونة إلى الدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا، بتحقيقه للفوز في مجموع المواجهتين بنتيجة 2/4.