تقرير: محمد صلاح يرفض الانتقال للدوري السعودي (فيديو)
كشف فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، أن الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، رفض بشكل قاطع فكرة الانتقال للدوري السعودي، في الميركاتو الجاري.
وقال رومانو، في فيديو له، اليوم الإثنين: "موقف ليفربول واضح تمامًا، محمد صلاح لا يُمس".
وأضاف: "موقف صلاح أيضًا واضح تمامًا.. يريد الاستمرار مع ليفربول وتحقيق الفوز معه واستمرار مسيرته مع الفريق، الكل ثابت، سواء صلاح أو ليفربول مستمرين سويًا".
وتابع: "هناك محاولات من السعودية للتوقيع مع محمد صلاح بالتأكيد، ولكن موقف ليفربول واللاعب واضح وهو البقاء في ليفربول بنسبة 100%".
وكان محمد نور، قائد نادي الاتحاد السعودي السابق، قد كشف عن استمرار المفاوضات بين النادي السعودي وصلاح.
وقال محمد نور في تصريحات تلفزيونية، مساء أمس الأحد: "محمد صلاح اتحادي بإذن الله، بنسبة 75% سوف ينضم صلاح للاتحاد".
ويملك صلاح عقدًا يمتد لعامين آخرين مع ليفربول.
ويخوض النجم المصري موسمه السابع مع ليفربول وسط خيبة أمل كبيرة تسيطر عليه بفعل عدم المشاركة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.
وبدا صلاح منفعلًا في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي بعد استبداله من قبل يورغن كلوب، مما أثار العديد من التكهنات بشأن قرب رحيله.
محمد صلاح افتتح سجله التهديفي الموسم الحالي بتسجيل الهدف الثاني في فوز ليفربول على بورنموث بثلاثية مقابل هدف وحيد.
يذكر أن صلاح انضم إلى صفوف ليفربول العام 2017، ومنذ ذلك الوقت خاض مع الفريق الإنجليزي 307 مواجهات عبر مختلف المسابقات، أحرز عبرها 187 هدفًا مع تقديم 80 تمريرة حاسمة.