تقرير: محمد صلاح يرفض الانتقال للدوري السعودي (فيديو)

كشف فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، أن الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، رفض بشكل قاطع فكرة الانتقال للدوري السعودي، في الميركاتو الجاري.

وقال رومانو، في فيديو له، اليوم الإثنين: "موقف ليفربول واضح تمامًا، محمد صلاح لا يُمس".

وأضاف: "موقف صلاح أيضًا واضح تمامًا.. يريد الاستمرار مع ليفربول وتحقيق الفوز معه واستمرار مسيرته مع الفريق، الكل ثابت، سواء صلاح أو ليفربول مستمرين سويًا".

وتابع: "هناك محاولات من السعودية للتوقيع مع محمد صلاح بالتأكيد، ولكن موقف ليفربول واللاعب واضح وهو البقاء في ليفربول بنسبة 100%".