محمد صلاح يحقق رقما قياسيا بعد هدفه في مباراة ليفربول وبورنموث (فيديو)
سجل الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، الهدف الثاني لصالح فريقه في شباك بورنموث، بالمواجهة التي تجمعهما، على ملعب "آنفيلد"، في الجولة الثانية من البريميرليغ.
وحصل ليفربول على ضربة جزاء، في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول بعد تعرض دومينيك سوبوسلاي للعرقلة.
ونفذ محمد صلاح ركلة جزاء ليفربول، حيث تصدى لها الحارس، قبل أن ترتد وينجح المصري في متابعتها وهز الشباك بها، ليتقدم ليفربول بهدفين لهدف.
ووفقا لما ذكره الحساب الرسمي لنادي ليفربول، على منصة "إكس"، فقد تخطى محمد صلاح النجم ستيفن جيرارد لينفرد بالمركز الخامس في ترتيب قائمة هدافي ليفربول التاريخيين.
وأصبح صلاح خامس هدافي ليفربول تاريخيا في جميع المسابقات برصيد 187 هدفا متفوقا على جيرارد صاحب الـ186 هدفا.
ويحتل الاسكتلندي بيلي ليديل المركز الرابع في ترتيب هدافي "الريدز" برصيد 228 هدفا في جميع المسابقات.
كما ساهم صلاح بـ200 هدف في الدوري الإنجليزي مع تشيلسي وليفربول بتسجيل 140 هدفا وصناعة 60.
كما سجل صلاح 9 أهداف في آخر 9 مباريات خاضها في الدوري الإنجليزي.
محمد صلاح سجل أيضا هدفه الأول في البريميرليغ هذا الموسم وهدفه رقم 140 بالدوري الإنجليزي.
وكان بورنموث تقدم أولا عن طريق أنطوان سيمنيو، قبل أن يتعادل للريدز لويس دياز في الدقيقة 28.
واستهل الريدز مشواره في بطولة الدوري الإنجليزي، بتعادل إيجابي 1-1 ضد تشيلسي في قمة الجولة الأولى.