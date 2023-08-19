محمد صلاح يحقق رقما قياسيا بعد هدفه في مباراة ليفربول وبورنموث (فيديو)

سجل الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، الهدف الثاني لصالح فريقه في شباك بورنموث، بالمواجهة التي تجمعهما، على ملعب "آنفيلد"، في الجولة الثانية من البريميرليغ.

وحصل ليفربول على ضربة جزاء، في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول بعد تعرض دومينيك سوبوسلاي للعرقلة.

ونفذ محمد صلاح ركلة جزاء ليفربول، حيث تصدى لها الحارس، قبل أن ترتد وينجح المصري في متابعتها وهز الشباك بها، ليتقدم ليفربول بهدفين لهدف.