وكيل حمدالله: النصر خان الأمانة
اتهم عبد الرحيم حمدالله، وكيل وشقيق المغربي عبد الرزاق حمدالله، نجم نادي الاتحاد السعودي، نادي النصر بـ"خيانة الأمانة" بعد ترويج ما أسماها "أخبار مضللة" عن شقيقه.
وجاءت تصريحات شقيق حمدالله بعد أن خرج أحمد البريكي المدير التنفيذي السابق لنادي النصر، وأكد أن إدارة الفريق لم تتعامل بشكل جيد مع حمدالله.
وحمّل البريكي إدارة "العالمي" مسؤولية تفجير الأزمة، خاصة وأن اللاعب المغربي سعى لإنهاء الأزمة وديًّا؛ بسبب علاقته الجيدة مع جمهور النادي.
وقال عبد الرحيم في تصريحات صحفية: "حمد الله كان يفعل كل ما بوسعه لتفادي الصدام مع إدارة ومسؤولي النصر، وذلك تقديرا للجماهير".
وأضاف: "الرئيس التنفيذي السابق للنصر فضح النادي الذي خان الأمانة وغطى على كثير من الوقائع".
يذكر أن عبدالرزاق حمدالله لعب في صفوف نادي النصر، في الفترة من أغسطس 2018 إلى نوفمبر 2021، ثم انتقل إلى الاتحاد شتاء يناير 2022.
وعقب انتقاله للفريق الجداوي تقاضى الطرفان في الفيفا، والنيابة العامة، والمحاكم العادية في السعودية.
وفي 7 مارس من الشهر الجاري أعلن حمدالله براءته من جميع القضايا المرفوعة ضده من جانب نادي النصر أمام "فيفا"، والمحاكم العادية.