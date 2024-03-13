على طريقة رونالدو.. عبدالرزاق حمدالله يتعمد دهس شعار الهلال (فيديو)

وتأهل الهلال إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا لمواجهة العين.

وفي مقطع الفيديو يظهر حمد الله منفعلًا بسبب قيام أحد الأشخاص بإلقاء شعار الهلال عليه أثناء مغادرته الملعب نحو غرف خلع الملابس، على ما يبدو.

وقام حمد الله بدهس الشعار أولًا ثم قذفه بعيدًا.

كان كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي قام بفعل مشابه بعد مباراة الهلال والنصر في كأس موسم الرياض، حيث قذف الشعار بعيدًا بعدما ألقاه أحد الأشخاص عليه.

وشهدت مباراة الاتحاد والهلال أمس مناوشات عديدة بين حمد الله وعلي البليهي مدافع الهلال.