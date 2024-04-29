غوارديولا يحتفل بإنجاز غريب

وقطع مانشستر سيتي خطوة أخرى في محاولته للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة تواليا اليوم الأحد بتغلبه 2-صفر على مضيفه نوتنغهام فورست المهدد بالهبوط لينفرد إرلينغ هالاند مجددا بصدارة هدافي المسابقة.

وواصل فريق المدرب بيب غوارديولا الضغط على آرسنال المتصدر إذ يتأخر عنه بنقطة واحدة فقط بعدما صمد آرسنال ليفوز 3-2 على توتنهام هوتسبير في وقت سابق اليوم. ولعب سيتي مباراة أقل من آرسنال.

وعقب المباراة قال غوارديولا أمام الصحفيين: "يا إلهي.. لقد تأهلنا إلى دوري الأبطال الموسم القادم".

وأضاف: "يا له من إنجاز عظيم، سأحتفل بهذا غدًا".

وتابع: "الإدارة سعيدة جدًا الآن، تخيل كم فريق آخر يريد أن يكون في مكاننا الآن؟".

واختتم: "التأهل لدوري أبطال أوروبا هو أهم هدف للنادي سنويًا.. تهانينا لكل اللاعبين والعاملين".

ومن المعروف أن مانشستر سيتي لا يعاني منذ سنوات من أجل التأهل لدوري أبطال أوروبا.