غوارديولا يكشف عن رغبته في رئاسة نادي برشلونة (فيديو)
بعد 12 عامًا من مغادرة برشلونة، لم ينسَ بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، تمامًا المكان الذي نشأ فيه كلاعب ومدرب، كاشفا عن وجود خطوة أخرى يتطلع إلى تحقيقها في برشلونة، بأن يصبح رئيسًا للنادي.
وخلال مشاركته في فيلم وثائقي عن آيتانا بونماتي، الفائزة بجائزة لوريوس ولاعبة برشلونة، كشف غوارديولا النقاب عن خططه المستقبلية.
وعندما كشفت آيتانا عن رغبتها في أن تصبح مديرة رياضية وأن تتعاقد معه كمدرب، أشار إلى أنه يفكر في طريقة أخرى للعودة إلى النادي.
وقال غوارديولا: "سأكون سعيدًا بالتدريب مجانًا، لا تقلقي، لن تكون مسألة مالية، لكن سأحذرك من مشكلة: سأصبح رئيسًا للنادي وسأقوم بتعيينك كمديرة رياضية".
لترد آيتانا ضاحكة: "ربما بعد أن تتوقف عن التدريب في سن الثمانين".
وأجابها غوارديولا: "لا، لا. قلت إنني قد أستمر في التدريب حتى سن الثمانين، سنرى من سيقدم العرض لمن".
واستفسر غوارديولا عن سبب رغبة بونماتي في أن تكون مديرة رياضية بدلاً من مدربة، لتوضح: "أحب أن أكون قادرة على إنشاء الهيكل بالكامل، أقرر من يبقى ومن يرحل، أكون قائدة العملية، من يدري، ربما أصبح مدربة في المستقبل، لا أستبعد ذلك".
أوضحت لاعبة برشلونة بوضوح أنها إذا أصبحت مديرة رياضية للنادي، فلن تقتصر مسؤولياتها على الفريق النسائي فقط، قائلة: "أريد أن أكون مديرة رياضية للنادي ككل، لا يزال هناك الكثير من التقدم الذي يجب إحرازه في عالم كرة القدم من حيث وجود عدد قليل من النساء في المناصب القيادية".