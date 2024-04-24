غوارديولا يكشف عن رغبته في رئاسة نادي برشلونة (فيديو)

بعد 12 عامًا من مغادرة برشلونة، لم ينسَ بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، تمامًا المكان الذي نشأ فيه كلاعب ومدرب، كاشفا عن وجود خطوة أخرى يتطلع إلى تحقيقها في برشلونة، بأن يصبح رئيسًا للنادي.

وخلال مشاركته في فيلم وثائقي عن آيتانا بونماتي، الفائزة بجائزة لوريوس ولاعبة برشلونة، كشف غوارديولا النقاب عن خططه المستقبلية.

وعندما كشفت آيتانا عن رغبتها في أن تصبح مديرة رياضية وأن تتعاقد معه كمدرب، أشار إلى أنه يفكر في طريقة أخرى للعودة إلى النادي.