بطولات جاءت باليد.. البلوي يشن هجوما على الهلال
شن حامد البلوي، المدير التنفيذي السابق لنادي الاتحاد السعودي، هجوما ناريا على الهلال، بسبب عدم تقبل محبيه دائما الانتقادات التي توجه لهم.
وجاء تعليق البلوي، خلال وجوده في برنامج "أكشن مع وليد"، بعدما تم عرض مقطع البرتغالي جوزيه مورينيو، خلال حضوره أحد المؤتمرات في السعودية، مساء الأربعاء، وتحدث خلاله على أن الأهواء تدخلت أيضا في تقنية الـVAR، ضاربا المثل بأن الحكم لو كان مشجعا لفريق منافس للاتحاد سيقوم بمحاولة إثبات عدم صحة اللقطة، عكس ما يحدث مع الأهلي أو الهلال، وهو ما اعترض عليه باقي ضيوفه؛ إذ قال الإعلامي الرياضي، عبدالعزيز الزلال: "الهلال وجع أندية كثيرة".
ورد عليه حامد البلوي، قائلا: "الذي ليس له ماض ليس له تاريخ، وأنا أتحدث عن الاتحاد، وتاريخه في آسيا معروف، وكلام مورينيو واضح، إن هذه التقنية فيها تدخل بشري يؤثر على نتائج المباريات، وعندما يقوم مدرب عالمي بقول هذا الكلام، علينا أن نستمع له، وهذا الكلام موجود في كرة القدم على مستوى العالم".
وأضاف: "الهلاليون هذه السنة حساسون بشكل غريب، تتكلم عن الدعم يدافعون تتكلم عن التحكيم يدافعون، لماذا هذه الحساسية الموجودة عندكم؟، لا يكون تبغون الناس يمشون على نفس توجهكم؟، التفاصيل معروفه والتاريخ معروف والأهداف اللي باليد، وتطلع من الباب وتحصل على بطولات كلها أمور لا يمكن إنكارها، ما تقـدر تقول ما صارت".
فيما رد الزلال: "قبل فصل الشرق والغرب الهلال حصل على البطولات، والهلال لعب تحت قيادة حكام من كل القارات، وحتى غرف الفار حكام أجانب، هلال منذ تأسيسه وهو يتوج بالبطولات الآسيوية سواء كانت مفصولة أو مدمجة".
ويستضيف الهلال نظيره الطائي من أجل خطوة جديدة نحو هدف التتويج بلقب الدوري السعودي بلا هزيمة.
وتوج الهلال بلقب الدوري السعودي للمرة الـ19 في تاريخه؛ إذ يتصدر حاليا ترتيب الدوري السعودي برصيد 90 نقطة جمعها من 32 مباراة، حيث فاز في 29 وتعادل في ثلاث مباريات ولم يتلق أي هزيمة حتى الآن.
فيما يتواجد الطائي في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 31 نقطة.
ويسعى الهلال للفوز أو التعادل على الأقل، لضمان تحقيق اللقب دون أي هزيمة؛ إذ فاز الهلال حتى الآن في 29 مباراة، وتعادل في 3، آخرها كان أمام النصر في الجولة الماضية.