بطولات جاءت باليد.. البلوي يشن هجوما على الهلال

شن حامد البلوي، المدير التنفيذي السابق لنادي الاتحاد السعودي، هجوما ناريا على الهلال، بسبب عدم تقبل محبيه دائما الانتقادات التي توجه لهم.

وجاء تعليق البلوي، خلال وجوده في برنامج "أكشن مع وليد"، بعدما تم عرض مقطع البرتغالي جوزيه مورينيو، خلال حضوره أحد المؤتمرات في السعودية، مساء الأربعاء، وتحدث خلاله على أن الأهواء تدخلت أيضا في تقنية الـVAR، ضاربا المثل بأن الحكم لو كان مشجعا لفريق منافس للاتحاد سيقوم بمحاولة إثبات عدم صحة اللقطة، عكس ما يحدث مع الأهلي أو الهلال، وهو ما اعترض عليه باقي ضيوفه؛ إذ قال الإعلامي الرياضي، عبدالعزيز الزلال: "الهلال وجع أندية كثيرة".