باريس سان جيرمان يحصل على تعويض ضخم من مبابي
كشفت تقارير صحفية أن إدارة باريس سان جيرمان سوف تحصل على ما يقرب من 150 مليون يورو حال توقيع كيليان مبابي، مهاجم الفريق الحالي، مع ريال مدريد في ميركاتو الانتقالات الصيفية المقبل.
وقالت صحيفة "آس" في تقرير لها، اليوم الإثنين: "العلاقة بين باريس سان جيرمان ومبابي ليست في أفضل حالاتها، خاصة بعد إعلان قائد المنتخب الفرنسي في شهر فبراير أنه سيرحل في نهاية الموسم، لذلك يجب على الطرفين، قبل ذلك، الاتفاق على طريقة خروج مشتركة، وهو اتفاق لا يتضرر منه الفريق الباريسي اقتصاديًّا بعد خسارة هدافه تاريخيًّا".
وأضاف التقرير: "في أغسطس الماضي، تعهد مبابي بالتخلي عن 80 مليون يورو من مكافآت الولاء التي كان يستحقها، لكن باريس سان جيرمان ينتظر لفتة أخيرة منه".
وتابعت "آس": "ووفقًا لِما ذكره الصحفي عبد الله بولما وأكدته صحيفة (ليكيب)، تتوقع إدارة سان جيرمان أيضًا أن يتنازل اللاعب عن نسبة من مكافأة التوقيع التي سيتلقاها في حال تأكيد انتقاله إلى ريال مدريد، يمكن أن تتراوح هذه القيمة بين 100 و150 مليون يورو، وهو نوع من الاتفاق المقنع الذي سيترك النادي في موقف جيد بعد عدم تلقي أي مبلغ مقابل انتقاله".
ذكرت تقارير سابقة التفاصيل الكاملة لعقد مبابي المحتمل مع ريال مدريد، إذ سيصبح النجم الفرنسي لاعبًا في ريال مدريد بداية من الـ1 من يوليو المقبل، ولمدة 5 سنوات مقبلة.
وأشارت التقارير إلى أن راتب مبابي مع "الميرنغي" سيتراوح بين 15 و20 مليون يورو سنويًّا وأن مكافأة التوقيع غير معروفة، لكنها أقل مما كان سيحصل عليه إذا انتقل إلى ريال مدريد صيف 2022، أي أقل من 130 مليون يورو، وستقسم المكافأة على 5 سنوات، ليصل إجمالي ما يحصل عليه مبابي سنويًّا بالمكافآت إلى ما يقرب من 50 مليون يورو.