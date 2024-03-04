باريس سان جيرمان يحصل على تعويض ضخم من مبابي

كشفت تقارير صحفية أن إدارة باريس سان جيرمان سوف تحصل على ما يقرب من 150 مليون يورو حال توقيع كيليان مبابي، مهاجم الفريق الحالي، مع ريال مدريد في ميركاتو الانتقالات الصيفية المقبل.

وقالت صحيفة "آس" في تقرير لها، اليوم الإثنين: "العلاقة بين باريس سان جيرمان ومبابي ليست في أفضل حالاتها، خاصة بعد إعلان قائد المنتخب الفرنسي في شهر فبراير أنه سيرحل في نهاية الموسم، لذلك يجب على الطرفين، قبل ذلك، الاتفاق على طريقة خروج مشتركة، وهو اتفاق لا يتضرر منه الفريق الباريسي اقتصاديًّا بعد خسارة هدافه تاريخيًّا".

وأضاف التقرير: "في أغسطس الماضي، تعهد مبابي بالتخلي عن 80 مليون يورو من مكافآت الولاء التي كان يستحقها، لكن باريس سان جيرمان ينتظر لفتة أخيرة منه".