جماهير باريس سان جيرمان توجه رسالة غاضبة إلى مبابي (صورة)

قامت مجموعة من مشجعي فريق باريس سان جيرمان بكشف النقاب عن لافتة جديدة تعبر عن إحباطهم من كيليان مبابي، نجم الفريق، ورغبتهم في رحيل المهاجم عن النادي بنهاية عقده.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، في تقرير لها أخيرا، أن مبابي يشعر بالغضب من قرارات لويس إنريكي، المدير الفني للفريق، وبالرغم من ذلك فمبابي لا يريد إثارة أي ضجة حول وضعه.

وكان مبابي قد تم استبداله في مباراة فريقه الماضية ضد موناكو؛ الأمر الذي جعله يذهب إلى المدرجات وليس مقاعد البدلاء لمشاهدة المباراة.