جماهير باريس سان جيرمان توجه رسالة غاضبة إلى مبابي (صورة)
قامت مجموعة من مشجعي فريق باريس سان جيرمان بكشف النقاب عن لافتة جديدة تعبر عن إحباطهم من كيليان مبابي، نجم الفريق، ورغبتهم في رحيل المهاجم عن النادي بنهاية عقده.
وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، في تقرير لها أخيرا، أن مبابي يشعر بالغضب من قرارات لويس إنريكي، المدير الفني للفريق، وبالرغم من ذلك فمبابي لا يريد إثارة أي ضجة حول وضعه.
وكان مبابي قد تم استبداله في مباراة فريقه الماضية ضد موناكو؛ الأمر الذي جعله يذهب إلى المدرجات وليس مقاعد البدلاء لمشاهدة المباراة.
وكان مبابي عنوانا رئيسا في صحف العالم في الأسبوعين الأخيرين، إذ أشارت الصحف إلى أخبار مسربة تفيد بنقل رغبته إلى الإدارة بالرحيل في نهاية الموسم الجاري.
وتردد أيضا أن مبابي اتفق على التوقيع لمدة 5 أعوام مع نادي ريال مدريد بصفقة انتقال حر.
وتجمعت مجموعة من جماهير الفريق الفرنسي أمام مقر تدريبات الفريق، مساء الأحد، ورفعت لافتة مكتوبا عليها "مبابي.. أحضر يوم 30 يونيو".
وتحمل اللافتة التاريخ الذي سيصبح فيه النجم الباريسي لاعبا حرا يمكنه الانتقال إلى ناد آخر.
وأوضحت التقارير أنه "فيما يبدو أن فئة من جماهير سان جيرمان قد نفد صبرها تجاه مبابي، وينتظرون توقيت رحيله لإنهاء هذه اللحظات الدرامية".
ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 55 نقطة من 24 مباراة، بفارق 12 نقطة عن بريست الوصيف من 23 مباراة.