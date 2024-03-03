سر غضب مبابي من إدارة باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية عن شعور كيليان مبابي بالغضب والضيق من إدارة باريس سان جيرمان.

وكان مبابي أعلن قراره لإدارة باريس سان جيرمان بأنه سيغادر النادي مجانًا في نهاية عقده الحالي، في 30 يونيو المقبل.

وانضم مبابي إلى سان جيرمان صيف عام 2017، وخلال 7 سنوات في "حديقة الأمراء" أصبح أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم.

وقالت صحيفة "ليكيب"، في تقرير لها، اليوم الأحد، إن "مبابي يعتبر أن إدارة باريس سان جيرمان لم تحترم قراره الرحيل عن الفريق، من خلال التسريبات الأخيرة بشكل متعمد لوسائل الإعلام، قبل مباراة الفريق ضد ريال سوسيداد في 14 فبراير، بأنه وقّع عقود انتقاله لريال مدريد، رغم وجود اتفاق بين الطرفين لإعلان رحيله بوقت محدد".